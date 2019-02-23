Son Dakika Haberleri: Kesilen Ağacın Çarptığı Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

Kesilen Ağacın Çarptığı Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

21 dakika önce

Düzce'de ormanda kesim yapan 45 yaşındaki adam, kesilen ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Düzce'de ormanda kesim yapan 45 yaşındaki adam, kesilen ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde yaşayan 45 yaşındaki Nevzat Kuzu, arkadaşlarıyla birlikte Üçgünlük mevkisine ağaç kesmeye gitti.

Ağaç kesildiği sırada yanındaki arkadaşı Nevzat Kuzu'nun yere düştüğünü gördü.

Kuzu'nun yerde hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgede başlayan kar yağışı ve orman yolunun çamur olması nedeniyle sağlık ekipleri bölge halkının traktörleriyle olay yerine ulaştı.

Ekipler, Kuzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuzu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kuzu'nun cesedi, jandarma olay yerine inceleme ekiplerinin çalışması sonrası traktör kasasında ilçe merkezine getirildi. Ambulansa alınan Kuzu'nun cesedi, otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:57 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, Kuzu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızlardan Oluşan İki Grup, Cadde Ortasında Birbirine Girdi! Saldırgan Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini Öne Sürdüğü Adama Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Kurtardı Kayseri'de Yamula Barajı Kenarına Kamp Kuran 20 Yaşındaki Genç Boğularak Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 22:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesilen Ağacın Çarptığı Orman İşçisi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]