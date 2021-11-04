SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kesilen ağaçların istiflendiği alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Saat 19.00 sıralarında, Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi Dere içi Caddesi'nde arsa üzerinde istiflenen ağaçların bulunduğu alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Ormana yaklaşık 50 metre uzaklıktaki alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kesilen ağaçlar yandı, alevler ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika