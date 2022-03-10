Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar - Son Dakika
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Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar

10.03.2022 22:16

Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar Bartın'da ormanda kaçak yolla kesilen ağaçlara sahte damga basan iki kişi fotokapana yakalandı.

Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar

BARTIN - Bartın'da ormanda kaçak yolla kesilen ağaçlara sahte damga basan iki kişi fotokapana yakalandı. İki kişi hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

Yaban hayatını gözlemlemek için ormanlara yerleştirilen fotokapanlar orman suçlularının tespitinde büyük rol oynuyor. Bartın'ın Arıt beldesinde ormanda kaçak yollarla kesilen ağaçların bulunduğu bölgeye giden iki şüpheli fotokapana yakalandı. Şüphelilerden biri montuna sakladığı sahte damgayla kesilen ağaçların yanına geldi. Kesilmiş ağaçlara yanlarında getirdikleri sahte damgadan basan şüpheliler, ağaçların Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin damgası vurulmuş gibi göstermeye çalıştı. Fotokapan görüntülerini inceleyen ekipler kesilen ağaçlardaki damgaları incelediklerinde sahte damga olduğunu tespit etti.

Fotokapana yakalanan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Haklarında adli işlem başlatılan iki şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar
Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar
Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar

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Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar - Son Dakika


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