Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere yönelik yapılan denetimde, yasağa uymayanlara para cezası yazıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vaka artışlarının ardından denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, ilçenin değişik yerlerinde, uygulama alanları oluşturdu. Trafik polisleri sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerinin yanı sıra, izin belgelerini inceledi. Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar hakkında 3 bin 150 TL tutarında ceza makbuzu düzenlendi.

"Benim kiraz bahçem var, oraya arı götürüyorum"

Burdur Caddesi'nde gerçekleşen denetimde izin belgesi sorulan bir vatandaş, "Benim kiraz bahçem var, oraya arı götürüyorum, beni durduran bekçi, 'bu saatte ne geziyorsun, sen kimsin' gibi laflar söyledi" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri, "Amcacığım ne olur bak etrafı rahatsız ediyorsun, lütfen bağırma. Biz kural ve kanunları uyguluyoruz" diyerek bağıran adamı sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine kişi, "Benim torunum yaşındaki bekçi bana bağırarak hakarette bulunamaz, beni sanki 500 lira ile bin lira ile idam edecekler" dedi.

Kısıtlamayı ihlal eden bir başka vatandaş ise, "Tamam olabilir, biz de yedik, biz de tamir için yola gidiyorduk. Senin motorun arıza yapınca çağırdığında bizi arasan biz gelmeyecek miyiz? Bak tamir için giderken biz de ceza yedik" dedi.

Vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA