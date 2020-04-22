Kesilen cezalardan ibret almadı, patenle araca tutunarak bir adres daha sordu - Son Dakika

Diyarbakır'da paten kayan bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki araca tutunup adres sordu. Bu anlar araçta bulunun yolcu tarafından kaydedildi. Patenli genç, daha önce de bir araca tutunup adres sormuş, trafiği tehlikeye atması nedeni ile para cezası kesilmişti.



Diyarbakır'da paten kayan bir genç, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde bulunan otomobile tutunarak adres sordu. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı genç, geçtiğimiz ay tarihi On Gözlü Köprü yolunda seyir halindeki bir araca tutunarak adres sormuş, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından güvenlik güçleri tarafından tespit edilen gence trafik güvenliğini tehlikeye atması nedeni ile 598 lira para cezası kesilmişti. - DİYARBAKIR