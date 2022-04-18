Kesilen cezaya kızdı, ekmek teknesini ateşe verdi - Son Dakika
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Kesilen cezaya kızdı, ekmek teknesini ateşe verdi

18.04.2022 16:42

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafik polislerinin sepetli elektrikli bisiklete ceza yazmasını kabullenemeyen karton toplayıcısı, içerisinde kağıt bulunan bisikletini cadde ortasında ateşe vererek yaktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafik polislerinin sepetli elektrikli bisiklete ceza yazmasını kabullenemeyen karton toplayıcısı, içerisinde kağıt bulunan bisikletini cadde ortasında ateşe vererek yaktı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde karton toplayarak geçimini sağlamaya çalışan şahıs, trafik polislerinin uygulamasına takıldı. Burada polis ekiplerinin henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı aracına yazılan ceza tutarını kabullenemeyen şahıs, sepetli elektrikli bisikletini caddenin ortasında ateşe vererek tepki gösterdi.

Yanan sepetli elektrikli bisiklete polis ekipleri yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Alevler kontrol altına alınamayınca polis ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü. Küle dönen sepetli elektrikli bisiklet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

(Sedat Irmak - İHA)

Kesilen cezaya kızdı, ekmek teknesini ateşe verdi
Kesilen cezaya kızdı, ekmek teknesini ateşe verdi
Kesilen cezaya kızdı, ekmek teknesini ateşe verdi
Kesilen cezaya kızdı, ekmek teknesini ateşe verdi

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Diyarbakır, Yangın, Bağlar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kesilen cezaya kızdı, ekmek teknesini ateşe verdi - Son Dakika


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