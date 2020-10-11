Kesilen domuzların ormana atılan iç organları iş makineleriyle toplandı - Son Dakika

Kesilen domuzların ormana atılan iç organları iş makineleriyle toplandı

- Manavgat'ta ormana atılan domuz atıklarını mezbaha çalışanı üstlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde domuzlara ait iç organlar ve kellelerin ormanda bulunması olayının suçunu mezbaha çalışanı üstlendi. Mezbaha çalışanı İ. İ.'nin jandarmaya verdiği ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Muhtar buldu

İki gün önce Manavgat Yeniköy Kepez mevkiindeki ormanlık alanda poşetler içerisinde bulunan domuzlara ait iç organları jandarma, orman, belediye ve tarım ilçe ekiplerini harekete geçirdi.

"Tüm suç bana aittir"

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olayı Ulualan mevkiinde M. K.'ya ait mezbaha çalışanı İ. İ. üstlendi. İ. İ., jandarmaya verdiği ifadesinde domuz atıklarını kendisine mezbaha sahibinin döktürdüğünü ileri sürdüğü ve "Ben domuzların kesildiği mezbahada çalışıyorum. Mezbaha sahibi bana kesilen domuzların kelle ve iç organlarından oluşan atıkları götürüp ormana dökmem istedi. Bende traktörle götürüp Yeniköy mahallesinde domuz çiftliği yakınlarında bir yere döktüm. Tüm suç bana aittir" dediği öğrenildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada basında çıkan haberlerin ardından Manavgat İlçe Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı, olayın faillerinin bulunarak suçlarını itiraf etmesinin ardından gerekli yasal işlemlerin yapıldığı ve ormanlık alana atılan domuz atıklarının belediye ekiplerince kaldırıldığı bildirildi.