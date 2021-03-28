Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı... Telef olan 4 buzağının başında hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı... Telef olan 4 buzağının başında hüngür hüngür ağladı

28.03.2021 10:38

Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı.

Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı... Telef olan 4 buzağının başında hüngür hüngür ağladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Altınoluk köyünde, kesilen inekten 5 tane buzağı çıktı. Buzağılardan 4 tanesini kaybeden çiftçi Fatih Çakmak, başlarında hüngür hüngür ağladı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan eden Fatih Çakmak isimli çiftçi, sabah saatlerinde ot vermek için ahıra gitti. Ahırda ineğinin çok şiştiğini ve hiçbir şekilde kalkamadığını gören Çakmak, merkeze giderek veterinerden önce ilaç aldı. İlacın hiçbir şekilde etki etmemesi üzerine ineğinin telef olmasından korkan Çakmak, tekrar merkeze giderek bu sefer kasabı köye getirdi. İneğini kesen Çakmak, ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşırdı. Bir süre yaşayan beşiz buzağıdan 4 tanesi telef olan, gözyaşlarına boğulan Çakmak, buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.

Adeta çocuklarını kaybetmiş gibi üzüldüğünü ifade eden Çakmak, "İneği keserek karnındaki yavruyu kurtaracağımızı düşündük. Karnından 5 tane buzağı çıktı ama 4'ü telef oldu. 1 tanesi de ölmek üzere. Bunların ölümü beni çok üzdü. Sanki canımdan parça gitti" dedi.

Kardeşinin sadece bir ineğinin olduğunu anlatan Senar Çakmak ise mecbur kalıp kasabı getirdiklerini dile getirerek, "Karnında sadece bir buzağı olduğunu biliyorduk. Fazla buzağı olduğunu bilmiyorduk. İlk buzağıyı çıkarttık ardından 5 tane sırayla çıktı. Çıkarttığımızda hepsi sağdı. Akşama kadar 4 tanesi öldü ve sadece bir tane kalmış. Yetkilerden kedisine yardım istiyoruz" İfadelerini kullandı.

Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı... Telef olan 4 buzağının başında hüngür hüngür ağladı
Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı... Telef olan 4 buzağının başında hüngür hüngür ağladı
Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı... Telef olan 4 buzağının başında hüngür hüngür ağladı
Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı... Telef olan 4 buzağının başında hüngür hüngür ağladı

Yüksekova, Hakkari, Çiftçi, Fatih, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kesilen inekten, 5 buzağı çıktı... Telef olan 4 buzağının başında hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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