Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı - Son Dakika

Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı

03.01.2021 12:38
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşler arasında miras yüzünden çıkan anlaşmazlık sebebiyle bin adet narenciye ağacının kesilmesinin ardından kız kardeşler, kalan ağaçları kurtarmak için gece de nöbet tutmaya başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşler arasında miras yüzünden çıkan anlaşmazlık sebebiyle bin adet narenciye ağacının kesilmesinin ardından kız kardeşler, kalan ağaçları kurtarmak için gece de nöbet tutmaya başladı. Eşleriyle birlikte soğuğa rağmen arazide ateş yakıp nöbete başlayan kız kardeşler kalan ağaçları kestirmemekte kararlı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşler, miras yüzünden anlaşmazlık yaşadığı akrabalarının, üzerinde meyvesi olan bin adet narenciye, zeytin ve nar ağacı katledilmesinin ardından gündüz başladıkları nöbeti geceye taşıdı. Kız kardeşler kalan ağaçları kestirtmeyeceklerini belirterek, "Canımızı vereceğiz, ağaçlarımızı vermeyeceğiz" dediler.

Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde babalarından miras kalan arazi içindeki ağaçların kesildiğini ve geri kalanın kesilmemesi için nöbete devam ettiklerini belirten Halime Yılmaz, "Kalan ağaçlarımızın da kesilmemesi için burada kız kardeşlerimiz ve eşlerimizle birlikte nöbet tutuyoruz. Ağaçları kesen akrabamız kalan ağaçları da keseceğini söylemiş. Bu yüzden soğuk kış demeden, ateşimizi yakıp nöbetimizi tutuyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bir ağaç kesmek, can kesmek. Bizim için fark etmiyor. Ağaç demek can demek, nefes demek. Bu yüzden kalan ağaçlarımızın kesilmemesi için herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kardeşlerden Gülsüm Akıdan ise, "Ağaçlarımızı kestiler, katliam yaptılar. Çok zor durumdayız, gerisini de keseceklerini söylüyorlar. Biz gece gündüz 4 kardeş burada bekliyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Vicdan azabı bu çok zor durumdayız, soğukta 10 gündür burada nöbet tutuyoruz, gece gündüz, diğer ağaçların kesilmemesi için. Diğer ağaçları da keseceğini söylüyorlar ama biz buradayız kestirmeyeceğiz. Bundan sonra canımı vereceğim ağaçlarımı vermeyeceğim" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı
Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı

Narenciye, Antalya, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kesilen narenciye ağaçları başında gözyaşı döken kadınlar, gece nöbetine başladı - Son Dakika


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