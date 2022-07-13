Elazığ'da Kurban Bayramının bitmesinin ardından Sürsürü Mahallesi Minberli Sokakta 3 tane başıboş gezen koyun görüldü. Koyunları gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan 'Hayvan yakalama timleri' olay yerine gelerek kaybolduğu tahmin edilen koyunları yakaladı. Yakalanan koyunlar Elazığ Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek koruma altına alındı.

Kaynak: İHA

Kurban, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Kesilmekten kaçan' koyunlar belediye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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