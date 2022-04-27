Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler sahiplendirildi - Son Dakika
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Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler sahiplendirildi

27.04.2022 14:13
Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler sahiplendirildi

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kesilmekten kurtarılan, bakımları ve tedavileri yapılan 60 at ve eşek sahiplendirildi.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kesilmekten kurtarılan, bakımları ve tedavileri yapılan 60 at ve eşek sahiplendirildi.

Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde, geçen yıl Aralık ayında, nehir kenarında bir grubun at keseceği bilgisi üzerine jandarma baskını düzenlendi. Engin H., farklı illerden satın aldığı ve TIR ile ilçeye getirdiği atları, ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi. Jandarmanın yaptığı aramada bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı bulundu. Engin H. ve yanında bulunan akrabaları, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. 39 at, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yediemine alındı.

Engin H., ocakta ise arkadaşıyla Adapazarı Köprübaşı Mahallesi'nde kestiği 2 atı parçalarken yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yediemine götürülen at ve eşekler de Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman'ın ahırında bakıma alındı.  Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde tedavileri ve bakımları yapılan, kayıt altına alınan 60 at ve eşeğin sahiplendirilmesine karar verildi. Atların bir kısmı sportif amaçlı faaliyet gösteren tesislere gönderilirken, bir kısmı da tarımla uğraşan çiftçilere ücretsiz verildi.

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Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler sahiplendirildi
Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler sahiplendirildi
Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler sahiplendirildi
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Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Aralık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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