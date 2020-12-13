Kesilmiş ladin ağacı kökünden toplayıp, kilosunu 30 liradan satıyorlar - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde sonbaharın vazgeçilmez yiyeceği olan mantar çeşidi çıntar ve diken mantarı pek çok ailenin geçim kaynağı oldu. Kesilmiş ladin ağaçlarının köklerinde yetişen mantarın kilosunu 30 liradan satan köylüler, yağmur sonrası açan güneşle çıkan mantarları toplamak için ormanlık alana gidiyorlar.

Akseki'de yaşayan Mehmet Nalinci, yağmurların yağması ile birlikte Akseki'de doğada mantar çıkmaya başladığını söyledi. Topladıkları mantarın cinsinin diken mantarı olduğunu belirten Nalinci, "Bu mantar çok lezzetli oluyor. Doğada birçok mantar çeşidi var, fakat her mantar yenmez. Bildiğimiz mantarları yiyoruz. Bilinmeyen mantarları toplayıp yemeyiz. Yağmurlar devam ettiği müddetçe ve kar yağıncaya kadar mantar çıkmaya devam eder. Bu mantarlar güz ayında çıkar. Daha sonra ise Nisan ayında yeniden mantar çıkar. Günde 1-2 kilogram, bazen de 5 kilogram mantar topluyorum" diye konuştu.

Fatma Kara ise, her yıl bu aylarda Toros Dağları'na mantar toplamaya gittiğini söyledi. Kendisinin topraktan değil sadece ağaç mantarı topladığını söyleyen Kara, "Ben kuzu göbeği mantarı haricinde topraktan mantar toplamam. Sadece ağaç mantarı topluyorum. Bu mantar türü güz yağmurlarının ardından, yani ekim, kasım aylarında yağan yağmurların ardından kesik ladin ağaçlarının köklerinde çıkan bir mantar türüdür. Bu mantar kesinlikle zehirli değildir. Ağaç mantarının kilosunu 25-30 liradan satıyoruz. Bu ağaç mantarının ise farklı bir lezzeti vardır" dedi. - ANTALYA