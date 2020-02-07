Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor - Son Dakika

Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor

7 saat önce

Gaziantep'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin, 15 yıl önce eline geçen kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor.

Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin, 15 yıl önce eline geçen kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor.


Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ümit Nuri Gültekin isimli işletme sahibi, 15 yıl önce özel bir şirkette çalıştığı dönemde ATM cihazından maaşını çekerken eline geçen hatalı 1 YTL'yi 15 yıldır saklıyor. Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL isteyen Gültekin, koleksiyoncuların kapısını çalmasını bekliyor.


Ümit Nuri Gültekin, hatalı basılmış parayı alışveriş yapacağı zaman fark ettiğini ve o günden beri sakladığını ifade ederek, "Koleksiyonculardan teklif bekliyorum. Sattığım taktirde iş yerimi büyüteceğim. 2005 yılında özel bir şirkette çalıştığım dönemde ATM'den aldığım maaş içeresinde 1 YTL'nin hatalı baskı olduğunu fark ettim ve o gün bugündür saklıyorum. Eğer bu parayı meraklılarına satarsam iş yerimi büyüteceğim. Bu paranın ederi 100 bin TL çünkü hem bu paranın bir örneği yok hem de tedavülden kalktı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Nuri Gültekin, Gaziantep, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'de SGK yardım ödenekleri ve primleri ne kadar olacak?
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı! En kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek Mor baklava ile göbek derdine son Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:50:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]