Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar - Son Dakika
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Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar

20.04.2022 16:08
Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar

Antalya'da kesim sahasından 1 ton odun çalan şüpheliler, odunları yükledikleri araçla birlikte yakalandı.

Antalya'da kesim sahasından 1 ton odun çalan şüpheliler, odunları yükledikleri araçla birlikte yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.S., kesim sahasından yaklaşık 1 ton odununun çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde odun hırsızlığının şüphelilerinin kimliği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alınan İ.İ. ve S.Ş., odun yüklü araç ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar

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Güzelbağ, Tragger, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar - Son Dakika


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