Kesim sırasında kaçan boğa, kalabalığın arasına koştu - Son Dakika
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Kesim sırasında kaçan boğa, kalabalığın arasına koştu

09.07.2022 14:18

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, görevlilerin elinden kaçan kurbanlık boğa, kadın ve çocukların arasına doğru koşunca büyük panik yaşandı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, görevlilerin elinden kaçan kurbanlık boğa, kadın ve çocukların arasına doğru koşunca büyük panik yaşandı. Boğa, çevredekiler tarafından güçlükle yakalandı.

Ankara'da kurbanlıklar, belediyelerin kurban satış ve kesim alanlarında, mezbahanelerde kesildi. Özellikle kırsal yerleşim alanlarında, daha çok açık alanlarda kesim yapıldı. Kurbanlıklardan bazıları, sahiplerinin elinden kaçtı. Mamak ilçesinde kesim sırası beklenirken kaçan boğa, güçlükle yakalandı. Sincan'da kaçan boğa ise kesim alanının yanındaki bataklığa saplandı. Boğa, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Gölbaşı Belediyesi kurban satış ve kesim yerinde kurbanlıklarını kestirmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Kesim sırasında görevlilerin elinden kurtulan boğa kaçtı. Kesim için bekleyen kadın ve çocukların arasından koşan boğa, çevrede paniğe neden oldu. Kadın ve çocuklar, çığlık atarak boğadan kaçmaya çalıştı. Boğanın kaçması ve çevrede yaşanan panik, kameraya yansıdı. Boğa, güçlükle yakalanarak kesime götürüldü.

Boğanın sahipleri, kesim sırası beklenirken kaçmasından sorumlu tuttukları görevlilere tepki gösterdi. Görevliler ile boğa sahipleri arasındaki tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sona erdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesim sırasında kaçan boğa, kalabalığın arasına koştu - Son Dakika

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