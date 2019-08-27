Son Dakika Haberleri: Kesim sırasında yıkılan ağacın dalının çarptığı işçi öldü
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Kesim sırasında yıkılan ağacın dalının çarptığı işçi öldü

13 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde kesim sırasında yıkılan ağacın dalının çarptığı orman işçisi hayatını kaybetti.

Kesim sırasında yıkılan ağacın dalının çarptığı işçi öldü, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde kesim sırasında yıkılan ağacın dalının çarptığı orman işçisi hayatını kaybetti.


Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Sarıot Bölgesi'nde çalışan Kenan Akbıyık(71) isimli orman işçisine kesim yapıldığı sırada devrilen ağacın dalı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Akbıyık yerden bir daha kalkamadı. Diğer orman işçileri yerde yatan Akbıyık'ın nefes almadığını fark ettiklerinde durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde evli ve bir çocuk babası olan Akbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay üzerine cumhuriyet savcısı olayla ilgili inceleme çalışması başlattı. Akbıyık'ın cansız bedeni incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK

Karabük, Yenice, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
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