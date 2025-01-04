Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek - Son Dakika
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Hukuk

Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, kesimhanelerde hayvan refahı, hijyen ve personel hareketlerini takip amacıyla yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulmasını zorunlu hale getiriyor. Yeni düzenleme ile gıda güvenliği ve hayvan refahı standartlarının sürekli olarak denetlenmesi sağlanacak.

04.01.2025 10:02  Güncelleme: 10:39
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla işlemlerin yapıldığı tüm alanlara kamera yerleştirme zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kamera sistemlerinin, geniş açıdan görüntü alabilen, yüksek çözünürlüklü ve en az bir ay kayıt yapabilen özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti.

KESİMHANELERE ONAY BELGESİ ŞARTI

Yumaklı, kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin Bakanlık tarafından belirlendiğini ve onay belgesi olmadan faaliyet göstermelerine izin verilmediğini vurguladı. Gerekli resmi kontrollerin ardından, teknik ve hijyenik şartları karşılayan kesimhanelere onay belgesi verildiğini ifade etti.

RESMİ VETERİNER HEKİM GÖREVLENDİRİLECEK

Kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrollerin, kesim gün ve saatlerinde Bakanlık tarafından görevlendirilen resmi veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, hayvan sağlığı, refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyetin zorunlu olduğunu söyledi.

YENİ YÖNETMELİK YOLDA

Bakan Yumaklı, görüntülü izleme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi için "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"nin güncellendiğini ve kısa süre içinde yayımlanacağını duyurdu. Bu düzenleme ile kesim öncesi ve sonrası süreçlerin hem gıda işletmecileri hem de Bakanlık birimleri tarafından sürekli takip edilebileceği ifade edildi.

GIDA GÜVENLİĞİ VE HAYVAN REFAHI SAĞLANACAK

Yumaklı, yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle, beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının önleneceğini ve kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvanların kesilmesinin yasaklanacağını söyledi. Ayrıca, hayvan refahına uygun davranışların sağlanması ve hijyen kurallarına uygun işleyişin sürekli takip edileceği vurgulandı. Gıda güvenliği ve hayvan refahını öncelik alan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    ee yedikleriniz ne olcak karnı oldu 0 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhat tutuklansin 3 3 Yanıtla
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