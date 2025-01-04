Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla işlemlerin yapıldığı tüm alanlara kamera yerleştirme zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kamera sistemlerinin, geniş açıdan görüntü alabilen, yüksek çözünürlüklü ve en az bir ay kayıt yapabilen özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti.
Yumaklı, kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin Bakanlık tarafından belirlendiğini ve onay belgesi olmadan faaliyet göstermelerine izin verilmediğini vurguladı. Gerekli resmi kontrollerin ardından, teknik ve hijyenik şartları karşılayan kesimhanelere onay belgesi verildiğini ifade etti.
Kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrollerin, kesim gün ve saatlerinde Bakanlık tarafından görevlendirilen resmi veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, hayvan sağlığı, refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyetin zorunlu olduğunu söyledi.
Bakan Yumaklı, görüntülü izleme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi için "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"nin güncellendiğini ve kısa süre içinde yayımlanacağını duyurdu. Bu düzenleme ile kesim öncesi ve sonrası süreçlerin hem gıda işletmecileri hem de Bakanlık birimleri tarafından sürekli takip edilebileceği ifade edildi.
Yumaklı, yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle, beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının önleneceğini ve kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvanların kesilmesinin yasaklanacağını söyledi. Ayrıca, hayvan refahına uygun davranışların sağlanması ve hijyen kurallarına uygun işleyişin sürekli takip edileceği vurgulandı. Gıda güvenliği ve hayvan refahını öncelik alan çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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