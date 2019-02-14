Son Dakika Haberleri: Kesimoğlu: "31 Mart Yerel Seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkan Adayıyım" - Kırklareli

Kesimoğlu: "31 Mart Yerel Seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkan Adayıyım" - Kırklareli

1 saat önce

- Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun hediye ve çiçek vermesi Kesimoğlu'nun konuşması ve vatandaşlara çiçek atması Işın Karaca'nın konserinden genel görüntüler KIRKLARELİ - CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Sevgililer Günü dolayısıyla Özgürlük...

- Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun hediye ve çiçek vermesi
Kesimoğlu'nun konuşması ve vatandaşlara çiçek atması
Işın Karaca'nın konserinden genel görüntüler KIRKLARELİ - CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Sevgililer Günü dolayısıyla Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Işın Karaca konserinde yaptığı konuşmada, bağımsız belediye başkan adaylığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim Ünlü Spikerler Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim Satış Kavgası Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 23:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesimoğlu: "31 Mart Yerel Seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkan Adayıyım" - Kırklareli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]