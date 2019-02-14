Kesimoğlu: "31 Mart Yerel Seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkan Adayıyım" - Kırklareli
1 saat önce
- Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun hediye ve çiçek vermesi Kesimoğlu'nun konuşması ve vatandaşlara çiçek atması Işın Karaca'nın konserinden genel görüntüler KIRKLARELİ - CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Sevgililer Günü dolayısıyla Özgürlük...
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:55 Kaynak: AA
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