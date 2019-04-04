Kesimoğlu Coşku ile Karşılandı
1 saat önce
- Kesimoğlu coşku ile karşılandıKIRKLARELİ - Kırklareli'de 170 sandığın tekrar sayılmasının iptalinin ardından Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu büyük bir coşkuyla Kırklareli Belediye binasının önünde karşılandı.
- Kesimoğlu coşku ile karşılandı
KIRKLARELİ - Kırklareli
'de 170 sandığın tekrar sayılmasının iptalinin ardından Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
büyük bir coşkuyla Kırklareli Belediye binasının önünde karşılandı.
Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Kesimoğlu ""Yaptığımız itiraz kabul edildi. Sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisi geldi. Bundan sonra arkadaşlarımız yüksek seçim kuruluna başvuru yaparlar yapmazlar bilmiyorum" dedi.
Kırklareli halkının arkasında olduğunu söyleyen vatandaşlar "Ben CHP
'liyim. Kesimoğlu Kırklareli'ne gelen hizmetleri yerine getirdi. Biz her daim sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu
'nun arkasındayız" şeklinde konuştular.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:12 Kaynak: İHA
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