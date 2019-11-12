Son Dakika Haberleri: Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

7 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, System.String[]

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bir kafede gerçekleştirilen etkinlikte, Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet ederek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kesimoğlu, konuşmasında, gazilik ve şehitliğin dinen çok kutsal ve ulvi makamlar olduğunu söyledi.

Şehitlerin nurlanmış, gazilerin de onurlandırılmış askerler olduğunu ifade eden Kesimoğlu, şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirtti.

Kesimoğlu, şehitlerin Türk milletine emanet olarak bıraktığı aileleri ile gazilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcıları Arda Kolcular ile Burcu Özel de hazır bulundu.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesimoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]