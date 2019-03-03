Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

1 saat önce

Ardahan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Ardahan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ardahan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Ardahan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)

Göle: İlhan Gültekin

Hanak: Taşdemir Çoban

Damal: Özge Derdiyok


Posof: Cahit Ulgar


Çıldır: Kemal Yakup Azizoğlu


Cumhuriyet Halk Partisi


Ardahan merkez: Faruk Demir


Göle: Özel Özen


Hanak: Ayhan Büyükkaya


Damal: Ergin Önal


Posof: Onur Bayraktar


Çıldır: Mehmet Mülazim Karaçay


Milliyetçi Hareket Partisi


Göle: Oktay Arslan


Hanak: Şahin Laçin


Damal: Taner Tan


Posof: Cevdet Derim


Çıldır: Çağrı Alkanat

Halkların Demokratik Partisi


Göle: Nizamettin Öztürk


İYİ Parti


Ardahan merkez: Mete Özdemir

Hanak: Hüseyin Çağ

Saadet Partisi

Ardahan merkez: Mustafa Çapan

Göle: Mehmet Şimşek

Damal: Muhammet Emin Önder

Hanak: Serhat Balcı

Çıldır: Muhammed Burak Karaçelik

Posof: Hakan Yıldırım

Türkiye Kominist Partisi

Ardahan merkez: Murat Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi

Ardahan merkez: Erhan Kaya

Göle: Fatma Betül Balcı

Çıldır: Burak Akdeniz

Posof: Gullu Nuroğlu

Demokrat Parti

Göle: Akın İsmailoğlu

Damal: Ahmet Haydar Cenk

Hanak: Pakize Doğan

Demokratik Sol Parti


Ardahan merkez: İmkan Balcı


Hanak: Necat Tuna


Damal: Mehmet Ali Akkuş


Çıldır: Mutlu Göksu


Vatan Partisi


Ardahan merkez: Özcan Güven

Bağımsız aday

Damal: Tolga Erezer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Ardahan, Politika
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