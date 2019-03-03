Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor
1 saat önce
Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Iğdır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Iğdır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aralık: Mustafa Güzelkaya
Tuzluca: Faruk Korkusuz
Karakoyunlu: Kurban Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır Merkez: Sözer Sayan
Aralık: Zafer Bayat
Tuzluca: Abdullah Çinibulak
Karakoyunlu: Cafer Dalga
Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)
Aralık: Cafer Akka
Tuzluca: Alican Zorman
Karakoyunlu: Bayram Ali Ballı
Halkların Demokratik Partisi
Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş
Tuzluca: Ayşe Aras Kaynar
Saadet Partisi
Iğdır Merkez: Abdullah Mert
Aralık: Ömer Faruk Çağlar
Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan
Karakoyunlu: İsmet Öget
Bağımsız Türkiye Partisi
Iğdır Merkez: Alihaydar Demir
Demokratik Sol Parti
Iğdır Merkez: Fırat Akdağ
Türkiye Komünist Partisi
Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:08 Kaynak: AA
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