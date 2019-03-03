Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Iğdır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Iğdır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Aralık: Mustafa Güzelkaya



Tuzluca: Faruk Korkusuz



Karakoyunlu: Kurban Kaya



Cumhuriyet Halk Partisi



Iğdır Merkez: Sözer Sayan



Aralık: Zafer Bayat



Tuzluca: Abdullah Çinibulak



Karakoyunlu: Cafer Dalga



Milliyetçi Hareket Partisi



Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)



Aralık: Cafer Akka



Tuzluca: Alican Zorman



Karakoyunlu: Bayram Ali Ballı



Halkların Demokratik Partisi



Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş



Tuzluca: Ayşe Aras Kaynar



Saadet Partisi



Iğdır Merkez: Abdullah Mert



Aralık: Ömer Faruk Çağlar



Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan



Karakoyunlu: İsmet Öget



Bağımsız Türkiye Partisi



Iğdır Merkez: Alihaydar Demir



Demokratik Sol Parti



Iğdır Merkez: Fırat Akdağ



Türkiye Komünist Partisi



Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz

Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı