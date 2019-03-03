Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kırıkkale
'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre, Kırıkkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı
Bahşili: Recep Zafer Tekin Balışeyh
: Ali Dedelioğlu Çelebi
: Yaşar Erdemir Delice
: Turgut Özdem Karakeçili
: Hüseyin Özçelik Keskin
: Dede Yıldırım Sulakyurt
: Kadir Çakıroğlu Yahşihan
: Ahmet Sungur
Cumhuriyet Halk Partisi
Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)
Çelebi: Oktay Babadağ
(Millet İttifakı)
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Sulakyurt: Tamer Cihan
(Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar
Bahşili: Halil İbrahim Bişkin
Balışeyh: Mustafa Şen
Çelebi: Nafi Yakut
Delice: Soner Mazılıgüney
Karakeçili: Veysel Aydemir
Keskin: Mustafa Alp
Sülsipiroğlu
Sulakyurt: İsmail Bildik
Yahşihan: Osman Türkyılmaz
İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz
(Millet İttifakı)
Delice: Serkan Kocaoğlu
(Millet İttifakı)
Karakeçili: Berkay
İsmail Hacıbaloğlu
Keskin: Necati Alsancak
(Millet İttifakı)
Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu
(Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun
Bahşili: Ömer Çıtak
Balışeyh: Hakan Özkan
Çelebi: Hüseyin Çelebi
Delice: Ali Gündoğan
Karakeçili: Murat Yıldız
Keskin: Faruk Korkmaz
Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz
Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz
Bağımsız Türkiye
Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman
Kılavuz
Bahşili: Enver Fatih
Akgül
Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç
Çelebi: Fatma Göbül
Delice: Selami Göbül
Karakeçili: Sıdıka Akçin
Keskin: İsmail Hakkı Akçin
Sulakyurt: Vural Şentürk
Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç
Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç
Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen