Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Rize'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)



Ardeşen: Avni Kahya



Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu



Çayeli: Mustafa Baltacı



Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız



Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)





Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)



Hemşin: Halim Kazım Bekar



İkizdere: Ali Fuat Yıldırım



İyidere: Saffet Mete





Kalkandere: Kenan Yıldırım



Pazar: Ahmet Basa



Cumhuriyet Halk Partisi



Rize merkez: Ayhan Akyüz



Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)





Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)





Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)





Pazar: Kazım Balta





Milliyetçi Hareket Partisi





Ardeşen: Remzi Kutanoğlu





Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi





İyidere: Osman Mete





Hemşin: Muhammet Sağlam





Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız





Derepazarı: Selim Metin



Kalkandere: Abdullah Çakmak



İkizdere: Hakan Karagöz



Pazar: Gülşah Bilaloğlu



İYİ Parti





Rize merkez: Yakup Özkan





Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)





Pazar: Tayfun Tan





Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)





Kalkandere: Pınar Ömeroğlu





İkizdere: Pambuli Tüfenk





İyidere: Ali şükrü Karaman



Saadet Partisi





Rize merkez: Muhammet Kaçar





Ardeşen: Sait Eksilmez





Çayeli: Hamza Yılancı





İyidere: Mustafa Aydın Kartal





Pazar: Hasan Taşkın





Güneysu: Vahdet Erdoğan





Hemşin: Abdülkadir Çelik





Fındıklı: Onur Öztürk





Çamlıhemşin: İbrahim Döne





Derepazarı: Beytullah Yılmaz





Kalkandere: Mehmet Özdemir





İkizdere: İlyas Taşkın



Bağımsız Türkiye Partisi



Rize merkez: Kemal Pehlivanlar



Ardeşen: Sedat Gerz



Çamlıhemşin: Şenol Öksüz



Çayeli: Ümit Nebioğlu



Derepazarı: Gülten Artan



Fındıklı: Necat Demir



Güneysu: Zafer Aktaş



Hemşin: Hacer Kal



İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal



İyidere: Abdullah Karabela



Kalkandere: Cumali Akgenç



Pazar: Fatih Deniz



Demokrat Sol Parti



Rize merkez: Yunus Bayraktar



Çayeli Sinem Marangoz



Pazar: Hamdi Bayraktar



Vatan Partisi



Rize merkez: Salih Öksüz



Türkiye Komünist Partisi



Rize merkez: Savaş Sarı



Bağımsız adaylar



Çamlıhemşin: Saim Yılmaz

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