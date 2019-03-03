Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor
1 saat önce
Bartın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.
Bartın
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.
Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Bartın'da siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bartın: Yusuf Ziya
Aldatmaz Ulus
: Hasan Hüseyin
Uzun Amasra
: Uğur Timur Kurucaşile
: Mehmet Zihni
Sayın
Cumhuriyet Halk Partisi
Bartın: Mehmet Arslan
Ulus: Çetin Selçuk
Arslan
Amasra: Recai Çakır
Kurucaşile: Nergiz Kartal
- Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın: Cemal Akın
Ulus: Sevgi Ünal
Amasra: Asım Soydan
Kurucaşile: Sinan Özekin
- Saadet Partisi
Bartın: Muhammed Emin
Titiz
Ulus: Bayram Taşçı
Amasra: Celal Vakit
Kurucaşile: Can Güner
- İYİ Parti
Amasra: Levent Gülbezer
Kurucaşile: Mehmet Aksu Türkiye
Komünist Partisi
Bartın: Gözde Demiral
Demokrat Parti
Bartın: Gürhan Eryol
Demokratik Sol Parti
Bartın: Nilüfer Akbal
Bağımsız Türkiye Partisi
Bartın: Hasan Ergin
Bağımsız aday
Bartın: Soner Çetin
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:01 Kaynak: AA
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