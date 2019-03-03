Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

1 saat önce

Bartın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.

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Bartın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.

Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Bartın'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Ulus: Hasan Hüseyin Uzun

Amasra: Uğur Timur

Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın

Cumhuriyet Halk Partisi

Bartın: Mehmet Arslan

Ulus: Çetin Selçuk Arslan

Amasra: Recai Çakır

Kurucaşile: Nergiz Kartal

- Milliyetçi Hareket Partisi

Bartın: Cemal Akın

Ulus: Sevgi Ünal

Amasra: Asım Soydan

Kurucaşile: Sinan Özekin

- Saadet Partisi

Bartın: Muhammed Emin Titiz

Ulus: Bayram Taşçı

Amasra: Celal Vakit

Kurucaşile: Can Güner

- İYİ Parti

Amasra: Levent Gülbezer

Kurucaşile: Mehmet Aksu

Türkiye Komünist Partisi

Bartın: Gözde Demiral

Demokrat Parti

Bartın: Gürhan Eryol

Demokratik Sol Parti

Bartın: Nilüfer Akbal

Bağımsız Türkiye Partisi

Bartın: Hasan Ergin

Bağımsız aday

Bartın: Soner Çetin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Kurucaşile, Amasra, Bartın, Güncel
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