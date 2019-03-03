Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.



İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım



Adalar: Özlem Öztekin Vural



Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı



Ataşehir: İsmail Erdem





Avcılar: İbrahim Ulusoy



Bağcılar: Lokman Çağırıcı



Bahçelievler: Hakan Bahadır



Bakırköy: Mehmet Umur



Başakşehir: Yasin Kartoğlu



Bayrampaşa: Atila Aydıner



Beykoz: Murat Aydın



Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık



Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız



Büyükçekmece: Mevlüt Uysal



Çatalca: Mesut Üner



Çekmeköy: Ahmet Poyraz



Esenler: M. Tevfik Göksu



Esenyurt: Azmi Ekinci



Eyüpsultan: Deniz Köken



Fatih: Ergün Turan



Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta



Güngören: Bünyamin Demir



Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz



Kağıthane: Mevlüt Öztekin



Kartal: Ebubekir Taşyürek



Küçükçekmece: Temel Karadeniz



Pendik: Ahmet Cin



Sancaktepe: Şeyma Döğücü



Sarıyer: Salih Bayraktar



Sultanbeyli: Hüseyin Keskin



Sultangazi: Abdurrahman Dursun



Şile: İlhan Ocaklı



Şişli: Nihal Yıldırım



Tuzla: Şadi Yazıcı



Ümraniye: İsmet Yıldırım



Üsküdar: Hilmi Türkmen



Zeytinburnu: Ömer Arısoy





Cumhuriyet Halk Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu



Adalar: Erdem Gül





Ataşehir: Battal İlgezdi





Avcılar: Turan Hançerli





Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan





Bakırköy: Bülent Kerimoğlu





Başakşehir: Abdulhadi Akmugan





Bayrampaşa: Remzi Albayrak





Beşiktaş: Rıza Akpolat





Beykoz: Coşkun Tosun



Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık



Beyoğlu: Alper Taş



Büyükçekmece: Hasan Akgün



Çatalca: Cem Kara



Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım



Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt



Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu



Fatih: Soner Özimer



Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya



Güngören: İsmet Yaşar



Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı



Kartal: Gökhan Yüksel



Küçükçekmece: Kemal Çebi



Maltepe: Ali Kılıç





Pendik: Mehmet Salih Usta



Sancaktepe: Özgen Nama



Sarıyer: Şükrü Genç



Silivri: Özcan Işıklar





Sultanbeyli: Ayhan Koç



Sultangazi: Haluk Bozkurt



Şile: Ali Şecaattin Güney



Şişli: Muammer Keskin



Tuzla: Salim Gürsoy



Ümraniye: Cafer Aktürk



Üsküdar: Ahmet Kılıç



Zeytinburnu: Adil Emecan





Milliyetçi Hareket Partisi



Beşiktaş: Serkan Topeli



Maltepe: Ahmet Baykan



Silivri: Volkan Yılmaz



İYİ Parti



Arnavutköy: Muharrem Yaman



Bağcılar: Muhammed Bayram





Bakırköy: Ateş Ünal Erzen



Beykoz: Bilgehan Murat Miniç



Beşiktaş: Affan Keçeci



Fatih: İlay Aksoy



Şile: Rahmi Çakar



Kağıthane: Mehmet Aslan



Kadıköy: Emre Kınay



Esenler: Mustafa Yılmaz



Saadet Partisi





Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar





Adalar: Hakan Aktaş





Arnavutköy: Ekrem Önal





Ataşehir: Adem Boz





Avcılar: Mücahit Karlı





Bağcılar: Şakir Şahin





Bahçelievler: Yaşar Avcı





Bakırköy: Adnan Şahin





Başakşehir: Bekir Demirkaya





Bayrampaşa: İsmail Acar





Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen





Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu





Beylikdüzü: Tuncer Koğa





Beyoğlu: Mehmet Yıldız





Büyükçekmece: Caner Bitiş





Çatalca: Serdar Taşar





Çekmeköy: Abdulhalim Meşe





Esenler: Tuğrul Yalçınkaya





Esenyurt: Hasan Kara





Eyüpsultan: İlker Çiftçi





Fatih: İbrahim Bakşiş





Gaziosmanpaşa: Bilal Ay





Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu





Kadıköy: Recep Yılmaz





Kağıthane: Zeynel Keskin





Kartal: Fehim Hava





Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş





Maltepe: Fatih Erbican





Pendik: Mahmut Kılıç





Sancaktepe: Abdulkadir Çelebi



Sarıyer: Davut Tepeyurt





Silivri: Şükrü Yıldırım





Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül



Sultangazi: Hüseyin Aydoğan





Şile: Yunus Emre Köse





Şişli: Muharrem Çam





Tuzla: Resul Kılıç





Ümraniye: Yakup Kasımay





Üsküdar: Yılmaz Bayat





Zeytinburnu: Mikail Kabak



Büyük Birlik Partisi



Arnavutköy: Aytekin Kurt



Avcılar: Selahattin Şavur



Bağcılar: Bülent Şahin





Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu





Başakşehir: Uğur Bay





Bayrampaşa: Mehmet Ceylan





Beşiktaş: Hasan Keskin





Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu





Büyükçekmece: Halil Eker





Beykoz: Abdullah Demiray



Esenyurt: Yusuf İvgen





Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol





Güngören: Mustafa Duman





Kadıköy: Kadir Turan





Kağıthane: Yusuf Karademir





Küçükçekmece: Hüseyin Doğan



Sarıyer: Hüseyin Koç





Silivri: Ramiz Aksu





Sultanbeyli: Hamdi Yıldız





Sultangazi: Yakup Yılmaz





Şişli: M. Umut Dövletoğulları





Tuzla: Sedef Arzu Ur Şahin



Ümraniye: Bülent Taş



Demokratik Sol Parti





Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın





Adalar: Coşkun Özden





Arnavutköy: Serdal Delikkaya





Ataşehir: Levent Limon





Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli





Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir





Bahçelievler: Sema Men





Bakırköy: Ali Fatinoğlu





Başakşehir: Adile Aslan





Bayrampaşa: Ersin Bilen





Beşiktaş: Erol Özberk





Beykoz: İbrahim Uysal





Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı





Beyoğlu: Hüseyin Özhan





Büyükçekmece: Ümit Şahbaz





Çatalca: Arslan Erdoğmuş





Çekmeköy: Ayşenur Altan





Esenler: İshak Koç





Esenyurt: İpek Süt





Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar





Fatih: Uluğbek Hekimoğlu





Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban





Güngören: Nazım Özdemir





Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli





Kağıthane: Ekrem Şit





Kartal: Ata Can Bektaş





Küçükçekmece: Birkan Duran





Maltepe: Özcan Kaya





Pendik: Murtaza Sasa





Sancaktepe: Seyfi Ergül





Sarıyer: Hümeyra Gürsoy





Silivri: Selami Değirmenci





Sultanbeyli: Adem Baş





Sultangazi: Tarık Ersoy





Şile: Ümit Yaşar Kaya





Şişli: Mustafa Sarıgül





Tuzla: Akın Tekdal





Ümraniye: Nesim Pakır





Üsküdar: Güven Hokna



Zeytinburnu: Derya Mutlu





Vatan Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Mustafa İlker Yücel



Adalar: Orhan Şenoğlu



Arnavutköy: İsmet Çeşmeli





Ataşehir: Etem Kırca





Bağcılar: İlker Işık





Bahçelievler: Cem Doğan





Başakşehir: Tülin Saner





Bayrampaşa: Teoman Alili





Beşiktaş: Ahmet Göktaş





Beykoz: Esra Ispalarlı





Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu





Beyoğlu: İzzettin Özgibar





Büyükçekmece: Hasan Baydemir





Çatalca: Ergün Aslan





Çekmeköy: Barış Erdem





Esenler: Oktay Şahin





Esenyurt: Zeki Aksoy



Eyüpsultan: Hümeyra Ayten



Fatih: Süleyman Doğan



Gaziosmanpaşa: Emin Algül



Güngören: Eylem Aşamdır





Kadıköy: Osman Erbil



Kağıthane: Hasan Mert



Kartal: Perihan Tekin





Küçükçekmece: Selçuk Tut



Maltepe: Ufuk Özgen



Pendik: Mehmet Akkaya



Sancaktepe: Hüseyin Palancı



Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız



Silivri: İlker Dağlıoğlu



Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz



Sultangazi: Deniz Çakmak



Şile: Mehmet Ödemiş



Şişli: Kadri Bülent Önal



Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş



Ümraniye: Uğur Çetinkaya



Üsküdar: Ali Serdar Bolat



Zeytinburnu: Oktay Ekmen





Bağımsız Türkiye Partisi





Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil



Adalar: Taner Önel





Arnavutköy: Recayi Özcan





Ataşehir: Rahmi Şen





Avcılar: Burak Tilev





Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu





Bağcılar: Aziz Karaca





Bahçelievler: Murat Gülen





Bakırköy: Hakan Rona





Başakşehir: Orhan Doğan





Bayrampaşa: Mithat Kandemir



Beykoz: İrfan Şahin





Beylikdüzü: Mehmet Aksoy





Beyoğlu: Cem Kayalı





Büyükçekmece: Ayhan Öksüz





Çatalca: Şevket Kırca



Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek





Esenler: Hacı Çınar





Esenyurt: Ekrem Yıldız





Eyüpsultan: Birol Civelek





Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu





Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz





Güngören: Abdülkadir İnan





Kadıköy: Nuh Naci Akay





Kağıthane: İsmail Sağır





Kartal: Ali Dicel





Küçükçekmece: Kerim Aktacir





Maltepe: Murat Efir





Pendik: Seçkin Karataş





Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar





Sarıyer Altan Kalemci





Silivri: Harun Özbiliş





Sultanbeyli: Mustafa Özkan





Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin





Şile: Nurettin Tığlı





Şişli: Gökhan Avcı





Tuzla: Yücel Atalar





Ümraniye: Fatih Şenocak





Üsküdar: Hüseyin Turhan





Zeytinburnu: Emir Toraman



Türkiye Komünist Partisi





Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu



Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal



Ataşehir: Fide Lale Durak Yılmaz



Bağcılar: Ekrem Çağlar



Bakırköy: Orhan Gökdemir



Beşiktaş: Erkan Pelit



Beykoz: Mehmet Murat Dilek



Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay



Büyükçekmece: Övünç Ballı



Çekmeköy: Atacan May



Esenler: Atakan Boyoğlu



Fatih: Yaşar Çelik



Güngören: Fatma Akın



Kağıthane: Selen Kartay



Kartal: Selahattin Kural



Maltepe: Zeynep Yıldız Koç Savaş



Sancaktepe: Atilla Özdemir



Sultanbeyli: Hasan Güney



Şişli: Nevzat Evrim Önal



Bağımsız adaylar



Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 bağımsız aday da yarışacak.



Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak bağımsız adaylar şunlar:



Özge Akman



Dursunali Bacıoğlu



Vedat Öztürk



Hüseyin Karabulut



Ahmet Çördük



Muhammet Ali Canca



Mehmet Yıldız



Güldes Önkoyun



Hasan Atasoy Torun



Mehmet Ali Aydoğmuş



Lütfü Yılmaz



Seçkin İlker



Halef Alp



Özkan Mustafa Küçükural



Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu



Hazer Oruç Kaya



Burhan Erol



Doğan Duman



Aysel Tekerek



Ali Rıza Kansız



Abdulcelil Gülap



Oruç Karacık



Mehmet Celal Baykara



Burak Kadıoğlu

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