Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

25 dakika önce

Muş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Muş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Muş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Muş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Muş merkez: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)

Bulanık: Selami Aral (Cumhur İttifakı) Hasköy: Hikmet Karayel

Korkut: Sami Pekbay

Malazgirt: Cengiz Altın (Cumhur İttifakı)


Varto: Mehmet Lütfi Turgut (Cumhur İttifakı)


Cumhuriyet Halk Partisi

Muş merkez : Tansu Saraç

Hasköy: Nedret Paçal

Korkut: Atıf Demirtaş

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker Varto: Nazım Aykal

Milliyetçi Hareket Partisi

Hasköy: Cemal Orbay Korkut: Kasım Ataman

İYİ Parti

Bulanık: Faruk Çebi (Millet İttifakı)

Hasköy: Çetin Elçi

Halkların Demokratik Partisi

Muş merkez : Sırrı Sakık

Bulanık: Adnan Topçu

Hasköy: Ersin Hergül

Korkut: Maşallah Çakır

Malazgirt: Erdal Çakar

Varto: Ülkü Baytaş

Saadet Partisi

Muş merkez : Sadık Aydın

Bulanık: Seyyid Abdulbaki Güven Hasköy: Güven Baykal

Korkut: Mevlüt Furkan Altuntaş

Malazgirt: Nihat Taşer

Bağımsız Türkiye Partisi

Muş merkez : Fatih Aslan

Bulanık: Serpil Aydın

Hasköy: Abdullah Selçik

Korkut: Selami Gökalp

Demokratik Sol Parti

-Muş merkez : Müzeyyen Okur

Vatan Partisi

Muş merkez : Cazım Yıldız

Demokrat Parti

Hasköy: Ersin Matpan

Büyük Birlik Partisi

Hasköy: Vural Tokmak

-Türkiye Komünist Partisi

-Muş Merkez: Levent Gök

-Bulanık: Merve Sıla Güngören

Bağımsız adaylar

Muş Merkez: Ali Ziver Çakır

Muş Merkez : Şerefettin Yatcı

Bulanık: Hasan Çelik

Varto: Abdulbari Han

Varto : Doğan Dede

Malazgirt: Mehmet Kıvık

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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