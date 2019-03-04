Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Muş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Muş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Muş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Muş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Muş merkez: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)



Bulanık: Selami Aral (Cumhur İttifakı) Hasköy: Hikmet Karayel



Korkut: Sami Pekbay



Malazgirt: Cengiz Altın (Cumhur İttifakı)





Varto: Mehmet Lütfi Turgut (Cumhur İttifakı)





Cumhuriyet Halk Partisi



Muş merkez : Tansu Saraç



Hasköy: Nedret Paçal



Korkut: Atıf Demirtaş



Malazgirt: Ahmet Kenan Türker Varto: Nazım Aykal



Milliyetçi Hareket Partisi



Hasköy: Cemal Orbay Korkut: Kasım Ataman



İYİ Parti



Bulanık: Faruk Çebi (Millet İttifakı)



Hasköy: Çetin Elçi



Halkların Demokratik Partisi



Muş merkez : Sırrı Sakık



Bulanık: Adnan Topçu



Hasköy: Ersin Hergül



Korkut: Maşallah Çakır



Malazgirt: Erdal Çakar



Varto: Ülkü Baytaş



Saadet Partisi



Muş merkez : Sadık Aydın



Bulanık: Seyyid Abdulbaki Güven Hasköy: Güven Baykal



Korkut: Mevlüt Furkan Altuntaş



Malazgirt: Nihat Taşer



Bağımsız Türkiye Partisi



Muş merkez : Fatih Aslan



Bulanık: Serpil Aydın



Hasköy: Abdullah Selçik



Korkut: Selami Gökalp



Demokratik Sol Parti



-Muş merkez : Müzeyyen Okur



Vatan Partisi



Muş merkez : Cazım Yıldız



Demokrat Parti



Hasköy: Ersin Matpan



Büyük Birlik Partisi



Hasköy: Vural Tokmak



-Türkiye Komünist Partisi



-Muş Merkez: Levent Gök



-Bulanık: Merve Sıla Güngören



Bağımsız adaylar



Muş Merkez: Ali Ziver Çakır



Muş Merkez : Şerefettin Yatcı



Bulanık: Hasan Çelik



Varto: Abdulbari Han



Varto : Doğan Dede



Malazgirt: Mehmet Kıvık

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