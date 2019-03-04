Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Bingöl
'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Bingöl'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Bingöl'de siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bingöl (Merkez
) : Erdal Arıkan Ilıcalar
beldesi: Mehmet Akif Günerigök
Sancak beldesi: Nusret Koçin Adaklı
: Zeki Işık Genç
: Mehmet Zeki
Dirik Karlıova
: Veysi Bingöl
Kiğı: Hikmet Özüağ Solhan
: Abdulhakim Yıldız Arakonak
beldesi: Mustafa Döner Yayladere
: Nurettin Barış Yedisu
: Hüseyin Gülçiçek
Cumhuriyet Halk Partisi
Bingöl: Vahdettin
Uzunyayla
Adaklı: Şahin İşin
Genç: Serhat Nazlı
Kiğı: Yılmaz Gündüz
Solhan: Ertan Turğut
Yayladere: Sabri Akyürek
Yedisu: Veysel Yaygan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bingöl: Mehmet Ziya
Buyankara
Ilıcalar beldesi: Eşref Varol
Sancak beldesi: Erdem Evran
Adaklı: Erdal Almalı
Genç: Mehmet Tartar
Karlıova: Muammer Alan
Kiğı: Nazif Hassoylu
Solhan: İbrahim Sönmez
Arakonak beldesi: Emrah
Tezel
Yayladere: Mehmet Duransel
Yedisu: Ömer İsen
Halkların Demokratik Partisi
Bingöl: Hişyar Özsoy
Sancak beldesi: Ahmet Balaman
Adaklı: Selim
Güvenç
Genç: Sadullah Örkün
Karlıova: Özkan Bingöl
Kiğı: Hüsnü Alkan
Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker
Yayladere: Yusuf Bedir
Yedisu: Mustafa Adıbeli
Saadet Partisi
Bingöl: Musa Ahmet Kaya
Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık
Sancak beldesi: Yılmaz Gülek
Adaklı: Sacit Almalı
Genç: Abdullah Pınar
Karlıova: Ali İmran
Taşçı
Kiğı: Recep Tayyip
Sağızlı
Solhan: Mehmet Emin Düşen
Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz
Yayladere: Mahmut Aktaş
Yedisu: Resul Güdek
Bağımsız Türkiye
Partisi
Bingöl merkez: Bayram Kavak
Adaklı: Bahar Selçik
Genç: Ayşe Şadinoğlu
Karlıova: Abdullah Oğuzhan
Kiğı: Leyla Ay
Solhan: Fethi Gezen
Yayladere: Abdulkadir Oğuzhan
Yedisu: Fatma Betül
Kıvrık
Türkiye Komünist Partisi
Bingöl merkez: Mesut Bayram
Demokratik Sol Parti
Bingöl merkez: Ahmet Özdil
Solhan: Abdulkerim Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Bingöl merkez: Şeref Varolgüneş
Adaklı: Mehmet Şirin
Telli
Bağımsız adaylar
Genç: Hasan Özce
Genç: Muzafer Artar
Solhan: Hasan Kaya