Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Manisa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Manisa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Manisa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Manisa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Akhisar: Hüseyin Eryüksel (Cumhur İttifakı)



Ahmetli: Ahmet Alhan (Cumhur İttifakı)



Demirci: Selami Selçuk (Cumhur İttifakı)



Gölmarmara: Kamil Öz (Cumhur İttifakı)



Gördes: Muhammet Akyol (Cumhur İttifakı)



Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz (Cumhur İttifakı)



Köprübaşı: Regaip Topuz (Cumhur İttifakı)



Saruhanlı: Burhan Tezcan (Cumhur İttifakı)



Soma: Ali Tulup (Cumhur İttifakı)



Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik (Cumhur İttifakı)



Yunusemre: Mehmet Çerçi (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Akhisar: Besim Dutlulu (Millet İttifakı)



Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu (Millet İttifakı)



Gölmarmara: Birol Bak (Millet İttifakı)



Saruhanlı: Zeki Bilgin (Millet İttifakı)



Sarıgöl: Emrah Eroğlu (Millet İttifakı)



Turgutlu: Çetin Akın (Millet İttifakı)



Ahmetli: Mehmet Eryürek (Millet İttifakı)



Salihli: Mazlum Nurlu (Millet İttifakı)



Soma: Abdullah Saka (Millet İttifakı)



Kırkağaç: Şerif Ozan İre (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)





Alaşehir: Ali Uçak (Cumhur İttifakı)





Kula: Hüseyin Tosun (Cumhur İttifakı)





Salihli: Zeki Kayda (Cumhur İttifakı)





Sarıgöl: Necati Selçuk (Cumhur İttifakı)





Selendi: Nurullah Savaş (Cumhur İttifakı)





Turgutlu: Turgay Şirin (Cumhur İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Naci Sönmez



Şehzadeler: Kasım Ağduk



Yunusemre: Fuat Şengül



İYİ Parti



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)



Demirci: Haluk Şenyurt (Millet İttifakı)



Gördes: Mesut Efe (Millet İttifakı)



Köprübaşı: Fatih Taşlı (Millet İttifakı)



Kula: Selim Aşkın (Millet İttifakı)



Selendi: Yasin Dumlupınar (Millet İttifakı)



Şehzadeler: İsa Özdemir (Millet İttifakı)



Yunusemre: Kürşat Mithat Özkan (Millet İttifakı)





Saadet Partisi



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Murat Yaşar Güner



Akhisar: Ali Dursun



Ahmetli: İbrahim Köse



Alaşehir: Nurin Özkan



Şehzadeler: Abdullah Yılmaz



Yunusemre: Olgun Oktay Demircan



Salihli: Hüseyin Çetin



Turgutlu: Hasan Çağlın



Kırkağaç: Ahmet Koçak



Soma: Mehmet Tombalak



Sarıgöl: Fatih Güner



Kula: Hasan Hüseyin Yağcı



Saruhanlı: Suat Yılmaz



Gördes: Uğur Tekdemir



Demirci: Mehmet Önal



Selendi: Abdullah Yılmaz



Gölmarmara: Hasan Çağlak



Köprübaşı: Adem Avcı



Demokrat Parti



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Şule Tunalı



Şehzadeler: Uğur Kıraloğlu



Yunusemre: İsmail Taşkıran



Demokratik Sol Parti



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Gündüz



Şehzadeler: Tarık Cehvel,



Yunusemre: Tülin Öz



Bağımsız Türkiye Partisi



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ayhan Baş



Yunusemre: Mustafa Sarıçalı



Türkiye Komünist Partisi



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Çınar



Soma: Volkan Algan



Şehzadeler: Ufuk Uzar



Yunusemre: Erol Güldür



Vatan Partisi



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Daban



Ahmetli: Mustafa Patlatır



Akhisar: Ergun Karakaşlar



Alaşehir: Mehmet Huda Acar



Demirci: Figen Kağan



Gölmarmara: Ayten Eryılmaz



Gördes: Saadet Terzi



Kırkağaç: Huriye Tepeli



Köprübaşı: Behice Mutlu



Kula: Zeynep Dutkin



Salihli: Muzaffer Ökek



Sarıgöl: Mustafa Erdem



Saruhanlı: Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu



Selendi: Hatice Yıldırım



Soma: İsmail Ozanırk



Şehzadeler: Zahide Sönmez



Turgutlu: Şaban Çiloğlu



Yunusemre: Özden Başmaya



Büyük Birlik Partisi



Turgutlu: Serhat Orhan



Yunusemre: Selman Alkış



Bağımsız



Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ergün Karaoğlu

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