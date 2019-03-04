Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Şırnak
'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Şırnak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Şırnak siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şırnak: Mehmet Yarka
(Cumhur İttifakı) Balveren
beldesi: Abdulaziz Bayram
(Cumhur İttifakı) Kasrik
beldesi: Mehmet Şanlı
(Cumhur İttifakı)
Kumçatı beldesi: Nimet Demir
(Cumhur İttifakı) Beytüşşebap
: Habip Aşan
(Cumhur İttifakı) Cizre
: Eşref Müjde (Cumhur İttifakı) Güçlükonak
: Bahattin Aktuğ
(Cumhur İttifakı)
Fındık Beldesi: Abdulselam İmre
(Cumhur İttifakı) İdil
: İsmail Genç
(Cumhur İttifakı) Karalar
beldesi: Halef İnan
(Cumhur İttifakı) Sırtköy
beldesi: Abdulkadir Balıca (Cumhur İttifakı) Silopi
: İbrahim Tayşun
(Cumhur İttifakı)
Çalışkan beldesi: Nadir Tosun
(Cumhur İttifakı) Başverimli
beldesi: Medeni Tatar
(Cumhur İttifakı) Görümlü
beldesi: Ruşen Tellioğlu
(Cumhur İttifakı) Uludere
: Sait Ürek
(Cumhur İttifakı)
Hilal beldesi: Cevher Benek
(Cumhur İttifakı) Uzungeçit
beldesi: Cemil Yıldız
(Cumhur İttifakı)
Şenoba beldesi: Alihan Babat
(Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Şırnak: Osman Can
Balveren beldesi: Ahmet Ertak
Kasrik beldesi: Nedim Bilik
İdil: Fikret Ağırman
Karalar beldesi: Ekrem Sağlam
Silopi: Cemal Cengiz
Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak
Çalışkan beldesi: Hasan Mete
Görümlü beldesi: Muhsin Özdemir
Uludere: Salih Tanık
Şenoba beldesi: Sabri Babat
Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu
Halkların Demokratik Partisi
Şırnak: Hişyar Uysal
Beytüşşebap: Cahit Özkan
Güçlükonak: M. Emin Kılıç
Kumçatı beldesi: Dursun Çakır
Kasrik Beldesi: Ali Aktaş
Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak
Balveren beldesi: Şihmus Sidar
Cizre: Mehmet Ziriğ
Silopi: Sülayman Şavluk
İdil: Niyazi Çevrim
Fındık beldesi: Ahmet İmre
Uludere: Selahattin Ürün
- Saadet Partisi
Şırnak: Orhan Ürün
Balveren beldesi: Mücahit Sansür
Kasrik beldesi: Metin Şanlı
Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin
Fırat
Uludere: Mücahit Sarımsakçı
Hilal beldesi: Çağrı Kandemir
Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem
Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram
Beytüşşebap : Abdullah Enes
Cizre: Feyroz Bozkurt
Güçlükonak: Uğur Güzel
Fındık Beldesi: Necmettin Fatih
Altıntaş
İdil: Yasin Bakır
Karalar beldesi: Hasan Turgut
Sırtköy beldesi: Mehmet Esen
Silopi: Enes Yılmaz
Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu
Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven