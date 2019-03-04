Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Ağrı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ağrı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Ağrı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Ağrı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)



Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz



Diyadin: Salih Yaşar



Taşlıçay: İsmet Taşdemir



Eleşkirt: Aytekin Arslan



Hamur: Cezmi Ergül



Tutak: Yavuz Özcan



Patnos: Mehmet Hanifi Alır



Tahir Beldesi (Eleşkirt): Mahmut Kamiloğlu



Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selahattin Aysu



Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): İlhami Zeyrek



Dedeli Beldesi (Patnos): Veysi Durak



Cumhuriyet Halk Partisi





Ağrı Merkez: Ahmet Meriç





Doğubayazıt: Ali Karakol



Diyadin: Abidin Yenigün





Taşlıçay: Kutbettin Tekgül





Eleşkirt: Yılmaz Polat





Hamur: Muzaffer Ademi





Tutak: Erkan Sayan





Patnos: Lokman Çetin



Dedeli Beldesi (Patnos): Muzaffer Yıldız



Milliyetçi Hareket Partisi





Doğubayazıt: Feyyaz Bilen





Diyadin: Ahmet Şimşek





Taşlıçay: Sinan Aydemir





Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya





Hamur: Can Alper Aktaş





Tutak: Coşkun Akbaba



Patnos: Aydın Şimşek



Tahir Beldesi (Eleşkirt): Halis Dursun



Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Hakim Taşdemir



Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Namet Aysu



Dedeli Beldesi (Patnos): Ahmet Işık



Halkların Demokratik Partisi





Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar





Doğubayazıt: Yıldız Acar



Diyadin: Betül Yaşar





Taşlıçay: Yusuf Aladağ





Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya





Hamur: Cemal Akar





Tutak: Baran Öztürk



Patnos: Emrah Kılıç





İYİ Parti





Ağrı Merkez: Taner Söylemez





Diyadin: Rıza Karakuş





Patnos: Hamdullah Denizhan





Tutak: Süleyman Çetin



Dedeli Beldesi (Patnos): Ekrem Gençer



Saadet Partisi





Ağrı Merkez: Mehmet Erat





Doğubayazıt: Necib Yel





Diyadin: Erol Ergül





Eleşkirt: Ramazan Yakut





Hamur: İsmet Aslan





Tutak: Mehmet Sena Durğut





Patnos: Abdulhalik Taşkın



Taşlıçay: Salih Arslan



Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sedat Gümüştekin



Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Samet Akşit



Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Hüseyin Çelebi



Dedeli Beldesi (Patnos): Reşit Kıvanç



Bağımsız Türkiye Partisi



Ağrı Merkez: Hasan Kuloğlu



Doğubayazıt: Fatıma Kaplan



Patnos: Yusuf Haydar Göksel



Diyadin: Mustafa Doğan



Tutak: Mehmet Emin Tekcan



Taşlıçay: Yunus Emre Kuloğlu



Eleşkirt: Ahmet Celal Uruh



Hamur: Gülnur Yıldırım



Büyük Birlik Partisi



Tutak: Bülent Duru



Demokrat Parti



Patnos: Fesih Bayar



Tutak: Suat Engin



Eleşkirt: Sait Yami



Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sudi Öztürk



Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selami Demirtaş



Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Nurettin Öztürk



-Türkiye Komünist Partisi



Ağrı Merkez: Hetem Ayaz



Demokratik Sol Parti



Ağrı Merkez: Tekin Oruç



Bağımsız



Ağrı Merkez: Özcan Gök



Ağrı Merkez: Mehmet Ölçer



Ağrı Merkez: Berat Gökçe



Eleşkirt: Halil Yılmaz

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