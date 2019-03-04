Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

42 dakika önce

Ağrı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Ağrı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ağrı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Ağrı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)

Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz

Diyadin: Salih Yaşar

Taşlıçay: İsmet Taşdemir

Eleşkirt: Aytekin Arslan

Hamur: Cezmi Ergül

Tutak: Yavuz Özcan

Patnos: Mehmet Hanifi Alır

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Mahmut Kamiloğlu

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selahattin Aysu

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): İlhami Zeyrek

Dedeli Beldesi (Patnos): Veysi Durak

Cumhuriyet Halk Partisi


Ağrı Merkez: Ahmet Meriç


Doğubayazıt: Ali Karakol

Diyadin: Abidin Yenigün


Taşlıçay: Kutbettin Tekgül


Eleşkirt: Yılmaz Polat


Hamur: Muzaffer Ademi


Tutak: Erkan Sayan


Patnos: Lokman Çetin

Dedeli Beldesi (Patnos): Muzaffer Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi


Doğubayazıt: Feyyaz Bilen


Diyadin: Ahmet Şimşek


Taşlıçay: Sinan Aydemir


Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya


Hamur: Can Alper Aktaş


Tutak: Coşkun Akbaba

Patnos: Aydın Şimşek

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Halis Dursun

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Hakim Taşdemir

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Namet Aysu

Dedeli Beldesi (Patnos): Ahmet Işık

Halkların Demokratik Partisi


Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar


Doğubayazıt: Yıldız Acar

Diyadin: Betül Yaşar


Taşlıçay: Yusuf Aladağ


Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya


Hamur: Cemal Akar


Tutak: Baran Öztürk

Patnos: Emrah Kılıç


İYİ Parti


Ağrı Merkez: Taner Söylemez


Diyadin: Rıza Karakuş


Patnos: Hamdullah Denizhan


Tutak: Süleyman Çetin

Dedeli Beldesi (Patnos): Ekrem Gençer

Saadet Partisi


Ağrı Merkez: Mehmet Erat


Doğubayazıt: Necib Yel


Diyadin: Erol Ergül


Eleşkirt: Ramazan Yakut


Hamur: İsmet Aslan


Tutak: Mehmet Sena Durğut


Patnos: Abdulhalik Taşkın

Taşlıçay: Salih Arslan

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sedat Gümüştekin

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Samet Akşit

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Hüseyin Çelebi

Dedeli Beldesi (Patnos): Reşit Kıvanç

Bağımsız Türkiye Partisi

Ağrı Merkez: Hasan Kuloğlu

Doğubayazıt: Fatıma Kaplan

Patnos: Yusuf Haydar Göksel

Diyadin: Mustafa Doğan

Tutak: Mehmet Emin Tekcan

Taşlıçay: Yunus Emre Kuloğlu

Eleşkirt: Ahmet Celal Uruh

Hamur: Gülnur Yıldırım

Büyük Birlik Partisi

Tutak: Bülent Duru

Demokrat Parti

Patnos: Fesih Bayar

Tutak: Suat Engin

Eleşkirt: Sait Yami

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sudi Öztürk

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selami Demirtaş

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Nurettin Öztürk

-Türkiye Komünist Partisi

Ağrı Merkez: Hetem Ayaz

Demokratik Sol Parti

Ağrı Merkez: Tekin Oruç

Bağımsız

Ağrı Merkez: Özcan Gök

Ağrı Merkez: Mehmet Ölçer

Ağrı Merkez: Berat Gökçe

Eleşkirt: Halil Yılmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: AA

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