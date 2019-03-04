Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Erzurum'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Erzurum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Erzurum Merkez: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)



Yakutiye: Mahmut Uçar



Oltu: Celal Çelebi



Karayazı: Sedat Karaduman



Palandöken: Muhammet Sunar



Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan



Olur: Tahsin Oktay



Hınıs: Erdoğan Eren



Pasinler: Ahmet Dölekli



Köprüköy: Osman Belli



Tortum: Ömer Hancı



Narman: Burhanettin Eser



Pazaryolu: İbrahim Şahin



Çat: Melik Yaşar



Aşkale: Ahmet Yaptırmış



Horasan: Abdülkadir Aydın



Tekman: Mustafa Ergin



Karaçoban: Sedat Gümüş



Şenkaya: Yavuz Bedir



Saadet Partisi



Erzurum Merkez: Atik Ağdağ



Yakutiye: Ebubekir Coşkun



Oltu: Mehmet Akbulut



Karayazı: Muhammet Hanefi Uzuntürk



Palandöken: Ayhan Erkem



Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı



Olur: Turgut Tokgöz



Hınıs: Zeki Demir



Pasinler: Fahrettin Ağtaş



Köprüköy: Ziya Balcı



Uzundere: Mehmet Ertek



Tortum: Nejdet Bayındır



Narman: Mevlüt Kısa



İspir: Faik Çalık



Pazaryolu: Ahmet Yılmaz



Çat: Fuat Kurt



Aşkale: Yılmaz Bayrak



Horasan: Ahmet Aydın



Tekman: Feyzullah Sayan



Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa



Şenkaya: Ömer Akbulut



Bağımsız Türkiye Partisi



Erzurum Merkez: Ferit Aydemir



Yakutiye: Züleyha Demir



Oltu: Haydar Ergan



Karayazı: Hasan Demir



Palandöken: Müşra Peker



Aziziye: Pınar Yanık



Olur: Abdulkadir Kahraman



Hınıs: Abdülkadir Şahin



Pasinler: Alime Barutçu



Köprüköy: Abdülsamet Alşen



Uzundere: Hakan Celap



Tortum: Fahri Keleş



Narman: Havva Değirmencioğlu



İspir: Gökhan Sever



Pazaryolu: Tahsin Coşğun



Çat: Ömer Güler



Aşkale: Reşat Güven



Horasan: Eyüp Yıldırım



Karaçoban: Haydar Mısır



Şenkaya: Ali Haydar Kocaosmanoğlu



Cumhuriyet Halk Partisi





Erzurum Merkez: Mehmet Sait Şimşek





Yakutiye: Cemal Koçak





Oltu: Hakan Zengin





Karayazı: Mahmut Han Koçak





Palandöken: Edip Cengiz





Aziziye: Aydın Söylemez





Olur: Ferudun Kaplan





Pasinler: Hasan Sarıboğa





Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu





Uzundere: Yaşar Ergün





Tortum: Ömer Dürlü





İspir: Nafiz Aydın





Pazaryolu: Bilal Güven





Çat: Arif Hikmet Kılıç





Aşkale: Cemal Karausta





Horasan: Mehmet Şahin





Tekman: Sebahattin Uludağ





Karaçoban: Bekir Yılan





Şenkaya: Gençay Uğraş



İYİ Parti





Erzurum Merkez: Mahmut Uykusuz





Yakutiye: Alper Eminoğlu





Oltu: Rüstem Üstün





Karayazı: Ali Tan





Palandöken: Fatma Canan Uçar





Aziziye: Ahmet Resuloğlu





Olur: Şule Ülkü Özgül





Pasinler: Bünyamin Ucun





Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu





Uzundere: Burhan Polat





Tortum: İkram Korkmaz





Narman: Eray Akpınar





İspir: Muhammet Sezgin





Pazaryolu: Muhammed Demir





Aşkale: Fevzi Gürbüz





Horasan: Abdülhatem Bastem



Büyük Birlik Partisi





Yakutiye: Zülküf Yüksel





Oltu: Necmettin Taşçı





Palandöken: Recep Şendur





Pasinler: Vedat Bayoğlu





Köprüköy: İsmail Irmak





Tortum: Muammer Yiğider





Narman: Temel Daş





İspir: Fahrettin Demir





Pazaryolu: Mustafa Baydemir





Horasan: Önder Genç



Hakların Demokratik Partisi





Erzurum Merkez: Barış Kemaloğlu





Karayazı: Melike Göksu





Palandöken: Hüsnü Gül





Hınıs: Nurcan Felekoğlu





Köprüköy: Habip Kurt





Horasan: Muammer Yılmaz





Tekman: Muzahit Karakuş





Karaçoban: Halit Uğun



Türkiye Komünist Partisi



Erzurum Merkez: Mehmet Kuzulugil



Çat: Abdullah Culha



Karaçoban: Engin Kuş



Vatan Partisi



Erzurum Merkez: Nedim Gültekin



Aşkale: Oğuz Karlıbel



Demokratik Sol Parti



Erzurum Merkez: Dilek Dengizek Ersanal



Şenkaya: Serhat Can Eş



Milliyetçi Hareket Partisi



Uzundere: Hilmi Aktoprak



İspir: Ahmet Coşkun



Demokrat Parti



Tortum: Yunus Keskin



Şenkaya: Yusuf Gökçe



Bağımsız



Karayazı: Eda Göksu



Olur: Sıddık Demircan



Uzundere: Mustafa Arli



Tortum: Mehmet Toraman



Narman: Mustafa Altunok



İspir: Osman Çelik



Pazaryolu: Salih Şahin

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