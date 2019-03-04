Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

7 dakika önce

Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Erzurum'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Erzurum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)

Yakutiye: Mahmut Uçar

Oltu: Celal Çelebi

Karayazı: Sedat Karaduman

Palandöken: Muhammet Sunar

Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan

Olur: Tahsin Oktay

Hınıs: Erdoğan Eren

Pasinler: Ahmet Dölekli

Köprüköy: Osman Belli

Tortum: Ömer Hancı

Narman: Burhanettin Eser

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Çat: Melik Yaşar

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Horasan: Abdülkadir Aydın

Tekman: Mustafa Ergin

Karaçoban: Sedat Gümüş

Şenkaya: Yavuz Bedir

Saadet Partisi

Erzurum Merkez: Atik Ağdağ

Yakutiye: Ebubekir Coşkun

Oltu: Mehmet Akbulut

Karayazı: Muhammet Hanefi Uzuntürk

Palandöken: Ayhan Erkem

Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı

Olur: Turgut Tokgöz

Hınıs: Zeki Demir

Pasinler: Fahrettin Ağtaş

Köprüköy: Ziya Balcı

Uzundere: Mehmet Ertek

Tortum: Nejdet Bayındır

Narman: Mevlüt Kısa

İspir: Faik Çalık

Pazaryolu: Ahmet Yılmaz

Çat: Fuat Kurt

Aşkale: Yılmaz Bayrak

Horasan: Ahmet Aydın

Tekman: Feyzullah Sayan

Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa

Şenkaya: Ömer Akbulut

Bağımsız Türkiye Partisi

Erzurum Merkez: Ferit Aydemir

Yakutiye: Züleyha Demir

Oltu: Haydar Ergan

Karayazı: Hasan Demir

Palandöken: Müşra Peker

Aziziye: Pınar Yanık

Olur: Abdulkadir Kahraman

Hınıs: Abdülkadir Şahin

Pasinler: Alime Barutçu

Köprüköy: Abdülsamet Alşen

Uzundere: Hakan Celap

Tortum: Fahri Keleş

Narman: Havva Değirmencioğlu

İspir: Gökhan Sever

Pazaryolu: Tahsin Coşğun

Çat: Ömer Güler

Aşkale: Reşat Güven

Horasan: Eyüp Yıldırım

Karaçoban: Haydar Mısır

Şenkaya: Ali Haydar Kocaosmanoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi


Erzurum Merkez: Mehmet Sait Şimşek


Yakutiye: Cemal Koçak


Oltu: Hakan Zengin


Karayazı: Mahmut Han Koçak


Palandöken: Edip Cengiz


Aziziye: Aydın Söylemez


Olur: Ferudun Kaplan


Pasinler: Hasan Sarıboğa


Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu


Uzundere: Yaşar Ergün


Tortum: Ömer Dürlü


İspir: Nafiz Aydın


Pazaryolu: Bilal Güven


Çat: Arif Hikmet Kılıç


Aşkale: Cemal Karausta


Horasan: Mehmet Şahin


Tekman: Sebahattin Uludağ


Karaçoban: Bekir Yılan


Şenkaya: Gençay Uğraş

İYİ Parti


Erzurum Merkez: Mahmut Uykusuz


Yakutiye: Alper Eminoğlu


Oltu: Rüstem Üstün


Karayazı: Ali Tan


Palandöken: Fatma Canan Uçar


Aziziye: Ahmet Resuloğlu


Olur: Şule Ülkü Özgül


Pasinler: Bünyamin Ucun


Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu


Uzundere: Burhan Polat


Tortum: İkram Korkmaz


Narman: Eray Akpınar


İspir: Muhammet Sezgin


Pazaryolu: Muhammed Demir


Aşkale: Fevzi Gürbüz


Horasan: Abdülhatem Bastem

Büyük Birlik Partisi


Yakutiye: Zülküf Yüksel


Oltu: Necmettin Taşçı


Palandöken: Recep Şendur


Pasinler: Vedat Bayoğlu


Köprüköy: İsmail Irmak


Tortum: Muammer Yiğider


Narman: Temel Daş


İspir: Fahrettin Demir


Pazaryolu: Mustafa Baydemir


Horasan: Önder Genç

Hakların Demokratik Partisi


Erzurum Merkez: Barış Kemaloğlu


Karayazı: Melike Göksu


Palandöken: Hüsnü Gül


Hınıs: Nurcan Felekoğlu


Köprüköy: Habip Kurt


Horasan: Muammer Yılmaz


Tekman: Muzahit Karakuş


Karaçoban: Halit Uğun

Türkiye Komünist Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Kuzulugil

Çat: Abdullah Culha

Karaçoban: Engin Kuş

Vatan Partisi

Erzurum Merkez: Nedim Gültekin

Aşkale: Oğuz Karlıbel

Demokratik Sol Parti

Erzurum Merkez: Dilek Dengizek Ersanal

Şenkaya: Serhat Can Eş

Milliyetçi Hareket Partisi

Uzundere: Hilmi Aktoprak

İspir: Ahmet Coşkun

Demokrat Parti

Tortum: Yunus Keskin

Şenkaya: Yusuf Gökçe

Bağımsız

Karayazı: Eda Göksu

Olur: Sıddık Demircan

Uzundere: Mustafa Arli

Tortum: Mehmet Toraman

Narman: Mustafa Altunok

İspir: Osman Çelik

Pazaryolu: Salih Şahin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:55 Kaynak: AA

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