Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Artvin

Artvin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Artvin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Artvin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Artvin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Artvin merkez: Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)



Ardanuç: Fahri Acar (Cumhur İttifakı)



Arhavi: Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı)





Borçka: Aslan Atan (Cumhur İttifakı)





Murgul: Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı)





Hopa: Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı)





Kemalpaşa: Yener Balkaya





Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı)





Yusufeli: Eyüp Aytekin





Cumhuriyet Halk Partisi



Artvin merkez: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)





Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı)





Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)





Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı)





Hopa: Taner Ekmekçi





Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)





Murgul: Erkan Şeyhoğlu





Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı)





Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı)





Milliyetçi Hareket Partisi





Kemalpaşa: Erhan Şahin





Yusufeli: Erdal Demirci



İYİ Parti





Hopa: Turan Kasımoğlu





Saadet Partisi





Artvin merkez: Gültekin Soydan



Ardanuç: Şahin Alaçam





Arhavi: Etem Ergüney



Borçka: Mustafa İskenderoğlu





Hopa: Server Eksilmez





Kemalpaşa: Turgay Karagöz





Murgul: Ali Kiraz





Şavşat: Mikail Koca





Yusufeli: Mustafa Aksoy



Bağımsız Türkiye Partisi





Artvin merkez: Recep Ali Durmuş





Ardanuç: Murat Kars





Arhavi: Özgürhan Magunacı





Borçka: Osman Keskin





Hopa: Cihad Akın





Kemalpaşa: Fatih Mercan



Murgul: Savaş Gündüz



Şavşat: Fatih Keskin





Yusufeli: Niyazi Aydemir



Demokratik Sol Parti





Artvin merkez: Hüseyin Kul





Vatan Partisi





Hopa: Yusuf Vayiç





Bağımsız adaylar



Artvin merkez: Mustafa Polat





Arhavi: Turan Turgay Hatinoğlu



Hopa: Şener Cihan



Şavşat: Zeki Bilgin

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