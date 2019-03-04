Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Batman

BATMAN (AA) - Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

BATMAN (AA) - Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Batman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi





Batman: Murat Güneştekin





Kozluk: Veysi Işık





Gercüş: Gündüz Günaydın





Hasankeyf: Abdulvahap Kusen





Beşiri: Hüsamettin Akın





Sason: Muzaffer Arslan





Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani





İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç





Yücebağ beldesi: Abdullah Bil





Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci





Cumhuriyet Halk Partisi





Batman: Enver Erdem





Kozluk: Savaş Durmaz





Gercüş: Hamdiye Öner





Hasankeyf: Orhan Cihan





Beşiri: Genco Özel





Sason: Cuma Uçar





Balpınar beldesi: Kemal Demir





İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya





Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar





Halkların Demokratik Partisi





Batman: Mehmet Demir





Kozluk: Nazime Avcı





Gercüş: Zeynep Oduncu





Hasankeyf: Mecit Tokdemir





Beşiri: Felek Özel





İkiköprü beldesi: Hatice Taş





Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük





Milliyetçi Hareket Partisi





Batman: Hayrettin Bektaş





Kozluk: Sami Biçer





Gercüş: Cengiz Mutlu





Hasankeyf: Emine Yeşim Bil





Beşiri: Hamit Yıldız





Sason: Muhammed Fatih Açık





Balpınar beldesi: Şahin Peyçi





İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy





Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık





Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal





Bekirhan beldesi: Okan Çetin





İYİ Parti





Batman: Abdullah Balcı





Kozluk: Fırat Şanlı





Sason: Muhammed Emin Yılmaz





Beşiri: Nevzat Yenidoğan





Hasankeyf: Ramazan Toğuç





Gercüş: Hayrettin Turan





Kayapınar Beldesi: İrem Çelik





Balpınar Beldesi: Faris Öner





İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem





Yücebağ Beldesi: Ümit Salman





Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan





Saadet Partisi





Batman: İlhami Işık





Kozluk: Osman Alphan





Gercüş: Burhan Rençber





Hasankeyf: Muhammed Kaplan





Beşiri: Sait Karabulut





Sason: Orhan Tekin





Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş





İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar





Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya





Kayapınar beldesi: Samir Özhan





Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç





Bağımsız Türkiye Partisi





Batman: Mehmet Şükrü Elbay



Türkiye Komünist Partisi





Hüseyin Kanariz





Demokrat Parti





Sevinç Sarıahmetoğlu





Demokratik Sol Parti





Muazzez Güvenbaş





Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen





Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi

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