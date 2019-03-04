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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Batman

18 dakika önce

BATMAN (AA) - Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Batman, System.String[]
BATMAN (AA) - Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Batman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi


Batman: Murat Güneştekin


Kozluk: Veysi Işık


Gercüş: Gündüz Günaydın


Hasankeyf: Abdulvahap Kusen


Beşiri: Hüsamettin Akın


Sason: Muzaffer Arslan


Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani


İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç


Yücebağ beldesi: Abdullah Bil


Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci


Cumhuriyet Halk Partisi


Batman: Enver Erdem


Kozluk: Savaş Durmaz


Gercüş: Hamdiye Öner


Hasankeyf: Orhan Cihan


Beşiri: Genco Özel


Sason: Cuma Uçar


Balpınar beldesi: Kemal Demir


İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya


Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar


Halkların Demokratik Partisi


Batman: Mehmet Demir


Kozluk: Nazime Avcı


Gercüş: Zeynep Oduncu


Hasankeyf: Mecit Tokdemir


Beşiri: Felek Özel


İkiköprü beldesi: Hatice Taş


Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük


Milliyetçi Hareket Partisi


Batman: Hayrettin Bektaş


Kozluk: Sami Biçer


Gercüş: Cengiz Mutlu


Hasankeyf: Emine Yeşim Bil


Beşiri: Hamit Yıldız


Sason: Muhammed Fatih Açık


Balpınar beldesi: Şahin Peyçi


İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy


Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık


Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal


Bekirhan beldesi: Okan Çetin


İYİ Parti


Batman: Abdullah Balcı


Kozluk: Fırat Şanlı


Sason: Muhammed Emin Yılmaz


Beşiri: Nevzat Yenidoğan


Hasankeyf: Ramazan Toğuç


Gercüş: Hayrettin Turan


Kayapınar Beldesi: İrem Çelik


Balpınar Beldesi: Faris Öner


İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem


Yücebağ Beldesi: Ümit Salman


Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan


Saadet Partisi


Batman: İlhami Işık


Kozluk: Osman Alphan


Gercüş: Burhan Rençber


Hasankeyf: Muhammed Kaplan


Beşiri: Sait Karabulut


Sason: Orhan Tekin


Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş


İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar


Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya


Kayapınar beldesi: Samir Özhan


Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç


Bağımsız Türkiye Partisi


Batman: Mehmet Şükrü Elbay

Türkiye Komünist Partisi


Hüseyin Kanariz


Demokrat Parti


Sevinç Sarıahmetoğlu


Demokratik Sol Parti


Muazzez Güvenbaş


Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen


Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:57 Kaynak: AA

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