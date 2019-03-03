Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Bayburt

Bayburt'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bayburt'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Bayburt'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Bayburt'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Bayburt merkez: Fatih Yumak



Aydıntepe: Fatih Eraslan



Demirözü: Arslan Gürer



Cumhuriyet Halk Partisi



Bayburt merkez: Kağan Eraslan



Demirözü: Muhammet Yeşil



Milliyetçi Hareket Partisi



Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci



Aydıntepe: Haşim Şentürk



Demirözü: Hicabi Kurtulmuş



İYİ Parti



Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım



Demirözü: Necati Fidan



Saadet Partisi



Bayburt merkez: Osman Nuri Temür



Aydıntepe: Sezgin İstemi



Demirözü : Hasip Niyazioğulları



Bağımsız Türkiye Partisi



Bayburt merkez: Nevriye Zor



Aydıntepe: Zeynep Yeşil



Demirözü: Ali Haydar Ayvaz



Demokratik Sol Parti



Bayburt merkez: Murat Çikot



Aydıntepe: Hafize Başer



Demirözü: Celal Kara



Türkiye Komünist Partisi



Bayburt merkez: Özgün Can



Bağımsız adaylar



Bayburt merkez: Mehmet Emir

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