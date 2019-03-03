Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Bayburt
1 saat önce
Bayburt'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Bayburt'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Bayburt'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Bayburt'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt merkez: Fatih Yumak
Aydıntepe: Fatih Eraslan
Demirözü: Arslan Gürer
Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt merkez: Kağan Eraslan
Demirözü: Muhammet Yeşil
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe: Haşim Şentürk
Demirözü: Hicabi Kurtulmuş
İYİ Parti
Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım
Demirözü: Necati Fidan
Saadet Partisi
Bayburt merkez: Osman Nuri Temür
Aydıntepe: Sezgin İstemi
Demirözü : Hasip Niyazioğulları
Bağımsız Türkiye Partisi
Bayburt merkez: Nevriye Zor
Aydıntepe: Zeynep Yeşil
Demirözü: Ali Haydar Ayvaz
Demokratik Sol Parti
Bayburt merkez: Murat Çikot
Aydıntepe: Hafize Başer
Demirözü: Celal Kara
Türkiye Komünist Partisi
Bayburt merkez: Özgün Can
Bağımsız adaylar
Bayburt merkez: Mehmet Emir
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:13 Kaynak: AA
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