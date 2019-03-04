Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Diyarbakır

Diyarbakır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Diyarbakır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Diyarbakır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Diyarbakır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)



Bağlar: Hüseyin Beyoğlu (Cumhur İttifakı)



Bismil: Mustafa Kemal Arslan (Cumhur İttifakı)



Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu (Cumhur İttifakı)



Çınar: Yusuf Durmaz (Cumhur İttifakı)



Çüngüş: Zübeyir Arslanca (Cumhur İttifakı)



Dicle: Halit Aydın (Cumhur İttifakı)



Eğil: Mehmet Karakaş (Cumhur İttifakı)



Ergani: Abdulvahit Güvensen (Cumhur İttifakı)



Hani: İbrahim Lale (Cumhur İttifakı)



Hazro: Kemal Mehmetoğlu (Cumhur İttifakı)



Kayapınar: Cevdet Nasıranlı (Cumhur İttifakı)



Kocaköy: Eşref Türe (Cumhur İttifakı)



Kulp: Feyzullah Şimşek (Cumhur İttifakı)



Lice: Ethem Bahri Anlı (Cumhur İttifakı)



Silvan: İskan Cihangir (Cumhur İttifakı)



Sur: Şafak Yontürk (Cumhur İttifakı)



Yenişehir: Hüseyin Cengiz (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan



Bağlar: Hebun Kaplan



Bismil: Selim Yılmaz



Çermik: Hamza Ekinci



Çınar: Muharrem Öztürk



Çüngüş: Muhiddin Yıldırım



Dicle: Nasır Aydın



Eğil: Ahmet Aktay



Ergani: Hasan Kılıç



Hani: Emre Barç



Hazro: Abdullah Kaplama



Kayapınar: Mustafa Akyüz



Kocaköy: Muhyettin Çelik



Kulp: Mehmet İhsan Sancar



Lice: Tarık Akdemir



Silvan: Gülistan Baysal



Sur: Ramazan Eker



Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş



Halkların Demokratik Partisi



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Adnan Selçuk Mızraklı



Bağlar: Zeyyat Ceylan



Bismil: Orhan Ayaz



Çermik: Muharrem Şahin



Çınar: Bedri Kaya



Çüngüş: Vahap Günay



Dicle: Felat Aygören



Ergani: Ahmet Kaya



Eğil: Mustafa Akkul



Hani: Cemal Satı



Hazro: Ahmet Çevik



Kayapınar: Keziban Yılmaz



Kocaköy: Rojda Nazlıer



Kulp: Mehmet Fatih Taş



Lice: Tarık Mercan



Silvan: Naşide Toprak



Sur: Feyme Filiz Buluttekin



Yenişehir: Belgin Diken



Saadet Partisi



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan





Bağlar: Fatih Yokuş





Bismil: Mehmet Emin Albayrak





Çermik: Sehit Kaya





Çınar: Mahmut Delil





Çüngüş: Ali Suat Akmeşe





Dicle: Abdulkadir Aras



Eğil: Sait Tutuş





Ergani: Abdurrahim Ergin





Hani: Ali Aktay





Hazro: Fahri Kızıler





Kayapınar: Enes Akdemir





Kocaköy: Hacı Aktoprak



Kulp: Yusuf Yıldırım



Lice: Çetin Aslan





Silvan: Ramazan Çakar





Sur: Muhammet Muhyettin Kayan





Yenişehir: Mehmet Furkan





Bağımsız Türkiye Partisi



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Eyyüp Aslan



Bağlar: Hasret Aslan



Bismil: Sibel Kılıç



Çermik: Zeynep Hacer Özilhan



Çınar: Yasin Aslan



Çüngüş: Meryem İlik



Dicle: Sevde Kılıç



Eğil: Saadet Doğan



Ergani: Havva Irmak



Hani: Fatıma Zehra Bıyıklı



Hazro: Hacer Tuğ



Kayapınar: Fatma Elçi



Kocaköy: Nuray Karataşoğlu



Kulp: Yasemin Türkcan



Lice: Şerife Çetin



Slivan: Mehmet Şah Tutuş



Sur: Faysal Aslan



Yenişehir: Medine Aslan



Türkiye Kominist Partisi



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Kesen



Vatan Partisi:



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Bayram Yurtçiçek



Demokratik Sol Parti:



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ali Artun



Bağlar: Ali Yusuf Eraslan



Bismil: Tuba Artun



Çermik: Nurettin Akdağ



Çınar: Mehmet Abakay



Ergani: Süleyman Çevik



Kayapınar: Abdulvahap Aytaç



Sur: Şeyhmuz Başaran



Yenişehir: Abdurrazzak Baytop



Demokrat Parti:



Bağlar: Atilla Başkurt



Büyük Birlik Partisi:



Çınar: Ahmet Türkoğlu



Bağımsız Adaylar:



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hamdussena Acun, Sebğatullah Seydaoğlu, Sait Aydoğmuş, Daylan Karadaş, Hasan Sancar



Bağlar: Hidayet Fidan



Çınar: Behzat Altunakar



Dicle: Abdulhalim Tan



Eğil: Bedri Taş



Ergani: Mehmet Ali Yaşar, Mehmet Kaçar



Kayapınar: Ahmet Zeki Ekinci, Mustafa Köse



Kocaköy: Salim Çan



Kulp: Veysel Çelik



Lice: Yusuf Bozarslan



Yenişehir: Ramazan Kahramaner

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı

Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir

Seçmenin Olmadığı 6 Mahallede Yerel Seçimlerin En İlginç Rekabeti Yaşanıyor