Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Erzincan

Erzincan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Erzincan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Erzincan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Erzincan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi





Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy





Kemah: Osman Öner





İliç: Mustafa Gürbüz





Kemaliye: Erdem Atmaca





Tercan: Lokman Gültekin





Çayırlı: Atınç Bahadır





Otlukbeli: Vahdet Ercan





Refahiye: Çakmak Paçacı





Üzümlü: Ahmet Sazlı





Cumhuriyet Halk Partisi





Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)





Kemah: Ali Sin





İliç: Gökmen Yıldırım





Kemaliye : Soner Coşkun





Tercan: Derya Kırdım





Otlukbeli: Hacı Yeşildağ





Refahiye: Yavuz Dumanlı





Üzümlü: Elif İnci Utlu





Milliyetçi Hareket Partisi





Erzincan merkez: Bekir Aksun





Kemah: Osman Kemal Aslan





İliç: Hamza Buran





Kemaliye: Mehmet Karaman





Tercan: Mehmet Yılmaz





Çayırlı: Oktay Efe





Otlukbeli: Yusuf Tektaş





Refahiye: Cevdet Çınar





Üzümlü: Şeref Oruç





İYİ Parti





Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İttifakı)





Refahiye: Güngör Kutlu





Üzümlü: Fahri Şimşek





Saadet Partisi





Erzincan merkez: Muharrem Altay





Kemah: Gülay Sağlam





İliç: Celal Demir





Kemaliye : Mehmet Olgunöz





Tercan: Halil İbrahim Bulut





Çayırlı: Tamer Atalay



Otlukbeli: Ömer Gök





Refahiye: Abdullah Suphi Aydın





Üzümlü: Faruk Karakaya





Büyük Birlik Partisi





Erzincan merkez: Aşkın Kırık





İliç: Yusuf Güngör





Tercan: Muammer Karahan



Kemaliye: Gürkan Uluçay





Demokratik Sol Parti





Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk





Vatan Partisi





Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu





Bağımsız Türkiye Partisi





Erzincan merkez: Muhittin Olçun



Kemah: Mustafa Aydoğdu





Üzümlü: Veysi Güneş



Refahiye: Sibel Aydoğdu





Otlukbeli: İlhan Şahin





Türkiye Komünist Partisi





Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut





Kemah: Hüseyin Kaymaz

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!

Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam

Gündüz İnşaatta, Akşam Seçim Çalışmalarında