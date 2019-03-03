Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Kars

Kars'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kars'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Kars'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi





Arpaçay: Erçetin Altay



Akyaka: Ergüder Toptaş



Selim: Coşkun Altun



Sarıkamış: Göksal Toksoy



Susuz: Ali Yeğin



Digor: Nebi Kerenciler



Kağızman: Nuri Turan



Dağpınar Beldesi: Ömer Vargün



Cumhuriyet Halk Partisi



Kars merkez: Taner Toraman



Arpaçay: Enver Akkaya



Selim: İlyas Barış Koç



Sarıkamış: Turgut Yurdakul



Susuz: Oğuz Yantemur



Dağpınar Beldesi: Nurettin Altuğ



Milliyetçi Hareket Partisi





Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)



Arpaçay: Erdal Mert



Akyaka: Murat Deniz



Selim: Kayahan Avcı



Sarıkamış: Harun Hayali



Susuz: Adem Can Daysal



Kağızman: Nevzat Yıldız



Halkların Demokratik Partisi





Kars merkez: Ayhan Bilgen



Sarıkamış: Yaşar Aras



Digor: Mustafa Özyağci



Kağızman: Gögerçin Aras



Dağpınar beldesi: Abubekir Erkmen



İYİ Parti



Kars merkez: Settar Kaya



Arpaçay: Talip Sönmez



Selim: Nazim İrfan Tanrıkulu



Saadet Partisi



Kars merkez: Şenol Çolak



Arpaçay: Abdullah Furkan Topaloğlu



Akyaka: Metin Okçu



Selim: Sayım Aldağ



Sarıkamış: Nesimi Demir



Susuz: Yusuf Mahmutoğlu



Digor: Özkan Malkoç



Kağızman: Mustafa Yemek



Dağpınar Beldesi: Muhammet Murat Diricanlı



Demokratik Sol Parti



Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu



Arpaçay: Serhat Kaya



Bağımsız Türkiye Partisi



Kars Merkez: Mahsar Çayır



Arpaçay: Serpil Aykaç



Akyaka: Birsen Karadere



Susuz: Muharrem Urun



Selim: Emine Şermin Bıyıklı



Digor: Eda Tokgöz



Sarıkamış: Fatıma Göksel



Kağızman: Fatıma Pehlivan



Türkiye Kominist Partisi



Kars Merkez: Özer Yatanaslan



Vatan Partisi



Kars merkez: Tuncay Mutluer



Bağımsız



Arpaçay: Rasim Avcı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı

Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok

Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam