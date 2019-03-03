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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Kırşehir

1 saat önce

Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Kırşehir, System.String[]
Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kırşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci

Kaman: Necati Çolak

Mucur: Atılgan Yılmaz

Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu

Akpınar: Mustafa Karahan

Boztepe: Ramazan Aydın

Akçakent: Yılmaz Kılıç

Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Kaman: Aydın Yaman

Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)

Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal

Kaman: Kenan Elvan

Mucur: Hasan Hüseyin Köşker

Çiçekdağı: İsmail Deniz

Akpınar: Ramazan Atalay

Boztepe: Mustafa Ceylan

Akçakent: Ahmet Bozkurt

İYİ Parti

Kaman: Şuayip Ata

Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)

Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)

Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)

Saadet Partisi


Kırşehir merkez: Yusuf Turan


Kaman: İsa Dinçer


Mucur: Ahmet Erganlı


Çiçekdağı: Hacı Doğan


Akpınar: Musa Bülbül


Boztepe: Hatice Günkızıl


Akçakent: Beytullah Zeki


Bağımsız Türkiye Partisi


Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik


Kaman: İbrahim Gülmez


Mucur: Hasan Bozdoğan


Çiçekdağı: Recai Doğan


Akpınar: Seher Karakaya


Boztepe: Mustafa Öksüz


Akçakent: Hüseyin Bozdoğan


Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer


Mucur: Hayrettin Özgenç


Vatan Partisi


Kırşehir merkez: İlker Özkamalı


Türkiye Komünist Partisi


Kırşehir merkez: Serap Emir


Kaman: Uğur Kayrak


Bağımsız adaylar


Akçakent: Uğur Dağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Kırşehir, Politika
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