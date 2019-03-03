Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Uşak

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Uşak

1 saat önce

Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Uşak, System.String[]
Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Uşak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Uşak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı)

Eşme: Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)

Karahallı: Ali Topçu

Sivaslı: Şadan Ülker (Cumhur İttifakı)

Ulubey: Veli Koçlu

Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Banaz: Ahmet Olgay Altındağ

Eşme: Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)

Karahallı: Muhammet Coğuplugil

Sivaslı: Hürriyet Şafak

Ulubey: Ali Rıza Ada

Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

Karahallı: Mehmet Yeşilöz

Ulubey: Adnan Yörük

İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu

Sivaslı: Ramazan Soydemir

Saadet Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Dağgezen

Banaz: Özkan Oskay

Eşme: Seyfullah Kaymak

Karahallı: Hilmi Özgül

Sivaslı: Fatih Köle

Ulubey: Ahmet Dinçel

Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez: Ali Osman Aşcı

Banaz: Filiz Sağır

Karahallı: Ramazan Kara

Sivaslı: Naci Kahraman

Ulubey: Rafet Dağcı

Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Banaz: Halil İbrahim Çakın

Eşme: Ahmet Kozak

Karahallı: Havva Çakın

Sivaslı: Ramazan Uğur

Ulubey: Yener Çoban

Vatan Partisi

Uşak Merkez: Murat Can Çıray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Uşak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:58:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Uşak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]