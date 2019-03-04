Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Yalova

Yalova'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Yalova'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Yalova'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



- Adalet ve Kalkınma Partisi



Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)



Altınova: Metin Oral



Armutlu: Mehmet Birkan



Çınarcık: Numan Soyer



Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar



Termal: Hüseyin Sinan Acar



Cumhuriyet Halk Partisi



Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)



Altınova: Yasemin Fazlaca



Armutlu: Ali Çetinkaya



Çınarcık: Avni Kurt



Çiftlikköy: Nedim Güler



Termal: Selçuk Can Uslu



Milliyetçi Hareket Partisi



Altınova: Eyüp Ata



Armutlu: Mustafa Tokat



Çınarcık: Harun Yorulmaz



Çiftlikköy: İsa Yılmaz



Termal: Burak Sevengil



İYİ Parti



Altınova: Boler Arslan



Armutlu: Arif Ürgüp



Çiftlikköy: Metin Dağ



Termal: İbrahim Taner



Saadet Partisi



Yalova: Resul Genç



Altınova: Mustafa Aydın



Armutlu: Osman Yılmaz



Çınarcık: Yaşar Başkan



Çiftlikköy: İbrahim Haberal



Termal: Doğan Doğru



- Halkların Demokratik Partisi



Yalova: Yüksel Akın



- Bağımsız Türkiye Partisi



Yalova: Rahmi Baltacı



Altınova: Güven Göle



Armutlu: Abdülkadir Durak



Çınarcık: Ramazan Ganiler



Çiftlikköy: Erdal Akyüz



Termal: Beyzanur Durak



- Vatan Partisi



Yalova: Fatma Jülide Keskin



Çınarcık: Ayşegül Aydın



Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım



Demokrat Parti



Yalova: Rıdvan Acar



- Demokratik Sol Parti



Yalova: İbrahim Halil Yumuşak



Türkiye Komünist Partisi



Yalova: Hülya Yıldız

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