Kesin Aday Listesi

Mersin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Mersin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Mersin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Mersin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Akdeniz: Mustafa Muhammet Gültak (Cumhur İttifakı)



Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)



Aydıncık: Ferhat Aktan (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer



Mezitli: Neşet Tarhan



Toroslar: Süleyman Dalkılıç



Yenişehir: Abdullah Özyiğit



Akdeniz: Sabit Yelkovan



Gülnar: Mehmet Kale



Anamur: Durmuş Deniz



Aydıncık: Abdullah Servili



Çamlıyayla: İsmail Sarı



Erdemli: Hüseyin Serin



Mut: Mehmet Saydam



Silifke: Mustafa Turgut



Tarsus: Haluk Bozdoğan



Bozyazı: Yüksel Kır



Milliyetçi Hareket Partisi



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)



Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)



Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Gülnar: Alpaslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)



Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)



Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)



Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)



Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)



Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)



Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)



Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Mezitli: Mert Caner



Toroslar: Ender Turhan



Yenişehir: Hasan Ahi



Gülnar: Ahmet Sarı



Silifke: Özer Özel



Anamur: Mehmet Türe



Aydıncık: İrfan Şahin



Bozyazı: Sezai Hasdeniz



Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu



Erdemli: Serdar Arslan



Mut: Murat Orhan



Tarsus: Esin Erkoç



Halkların Demokratik Partisi



Akdeniz: Reşat Aşan



Saadet Partisi



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Erdal Alkan



Mezitli: Burak Canlı



Toroslar: Mehmet Taşkıran



Yenişehir: Şevket Yıldırım



Akdeniz: Yusuf Gülmez



Gülnar: Ercan Şahin



Silifke: İbrahim Baz



Anamur: Ali Bal



Aydıncık: Bilal Uğuz



Bozyazı: Arif Şahbaz



Çamlıyayla: İzvan Nergiz



Erdemli: Mehmet Yıldız



Mut: Halid Kılınç



Tarsus: Halil İbrahim Oğul



Bağımsız Türkiye Partisi



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Ramis Akın



Toroslar: Necat Karaer



Mezitli: Nasrettin Arpas



Yenişehir: İbrahim Asarcıklı



Akdeniz: Adem Şenturan



Gülnar: Mustafa Olcay



Silifke: Cumali Çimen



Tarsus: Musa Turhan



Çamlıyayla: Erdal Aksay



Erdemli: Bayram Ergin



Mut: Durmuş Kumru



Bozyazı: Ali Tarım



Aydıncık: Süleyman Sümbül



Anamur: Rafet Soylu



Demokratik Sol Parti



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Emrah Küçükkapdan



Mezitli: Şahin Kılıç



Toroslar: Nebi Ertuğrul Karabulut



Yenişehir: Eren Sanağa



Akdeniz: Musa Kara



Gülnar: Mustafa Kemal Tekin



Silifke: Murat Emre Dolgun



Anamur: Hüsnü Okan Özlü



Aydıncık: Ekrem Oğul



Bozyazı: Emre Tek



Erdemli: İlhan Güzelalp



Mut: Turgut Özdemir



Tarsus: Ayhan Özkurt



Çamlıyayla: Alp Erdem



Vatan Partisi



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lerzan Özgenç



Mezitli: İjlal Çürüksu



Toroslar: Nursel Işıksoy



Yenişehir: Furkan Derecik



Akdeniz: Müyesser Gözükızıl



Silifke: Filiz Ercan



Tarsus: Fırat Arkalı



Çamlıyayla: İlknur Kalan



Erdemli: Yunus Altıkulaç



Türkiye Komünist Partisi



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Nişan Mesut Oyardı



Mezitli: Hanife Tunç



Toroslar: Hamza Köse



Yenişehir: Ömer Yıldız



Akdeniz: Leyla Kalkanlı



Mut: Devrim Şimşek



Demokrat Parti



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Ayfer Yılmaz



Mezitli: Pınar İvenç



Toroslar: Selahattin İzgi



Yenişehir: Aynur Şahanoğlu



Akdeniz: Mustafa Akgül



Silifke: Halit Uçar



Tarsus: Abdullah Kemal Aker



Erdemli: Alpaslan Gürgenç



Çamlıyayla: Durmuş İşiaçık



Anamur: Alpay Karaman



Bağımsız



Erdemli: Hüseyin Sabah



Tarsus: Ahmet Gürbüz

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