Kesin Aday Listesi

Sakarya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sakarya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Sakarya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Sakarya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)



Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)



Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)



Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)



Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)



Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)



Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)



Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)



Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)





Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)





Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)





Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)





Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)





Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)





Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)





Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)





Cumhuriyet Halk Partisi





Adapazarı: İsmahil Kılıç





Arifiye: Güngör Baş (Millet İttifakı)





Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)





Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)





Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)





Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)





Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)





Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)





Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)





Milliyetçi Hareket Partisi



Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti





Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı)





Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)



Adapazarı: Aydoğan Arslan



Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)





Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)





Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)





Hendek: Ahmet Merçan (Millet İttifakı)





Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)





Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)





Saadet Partisi





Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay





Adapazarı: Abidin Birinci





Akyazı: Selman Demirtaş





Arifiye: İsmail Kul



Erenler: Abdullah Satır





Ferizli: Halim Aşık



Geyve: Fikret Özer



Hendek: Yasir Yüksek



Karapürçek: Mehmet Ali Gedik





Karasu: Kerim Ali Aksoy





Kaynarca: Ergün Öztürk



Kocaali: Azem Emanet





Pamukova: İbrahim Güven Övün





Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu





Serdivan: Mecit Para





Söğütlü: Özdemir Özcan





Taraklı: Veysel Güneş





Büyük Birlik Partisi





Adapazarı: Eray Yeşilçimen





Hendek: Turgut Babaoğlu





Karasu: Mehmet İspiroğlu





Kaynarca: Mustafa Boğaz





Karapürçek: Hasan Cavit Karslı





Akyazı: Naim Yolçu





Erenler: Uğur Başsöz





Pamukova: Gürbüz Pertev



Söğütlü: Hatice Yılmaz





Ferizli: Ramazan Demiroğlu





Serdivan: Ahmet Bilgili





Kocaali: Hüseyin Can





Sapanca: Kadir Can





Taraklı: İbrahim Tüfekçi





Geyve: Mehmet Karcı



Arifiye: Hakan Yazıcı



Bağımsız Türkiye Partisi



Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fuat Özbay



Taraklı: Mahir Tokat



Söğütlü: Saadet Özdemir



Serdivan: Sıtkı Demirci



Sapanca: Murat Bayraktar



Pamukova: İsmail Hakkı Çapoğlu



Karasu: Caner Yatar



Kocaali: Ziya Dinek



Karapürçek: Suat Bel



Hendek: Ahmet Sinan Kesici



Geyve: Mehmet Değer



Ferizli: Haydar Hüseyin Özcan



Erenler: Merve Değirmen



Arifiye: İshak Koçak



Akyazı: Süleyman Pekdemir



Adapazarı: Erol Sak



Türkiye Komünist Partisi:



Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Suat Ungan



Vatan Partisi:



Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ali Aşkar



Demokrat Parti:



Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Karabaş



Taraklı: Hızır Acar



Söğütlü: Ali Ökten



Serdivan: Zeki Mayasılcı



Sapanca: Hülya Lüleci



Kaynarca: İsa Soysal



Hendek: Gökhan Yusuf Yetimoğlu



Geyve: Basri Bölükbaş



Ferizli: Zeki Kuru



Erenler: Bülent Akca



Arifiye: Taşkın Ömür



Akyazı: Erol Erdem



Adapazarı: Ekrem Birer



Halkların Demokratik Partisi:



Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Yaşar Karataş



Erenler: Fethi Doğan



Demokratik Sol Parti



Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Necati Eker



Taraklı: Muharrem Yaman



Söğütlü: Gülten Sert



Serdivan: İsmail Kaya



Sapanca: Asiye Örden



Pamukova: Zeki Gültekin



Hendek: Nizamettin Sağkol



Geyve: Kadir Kahyaoğlu



Ferizli: Ümit Özdemir



Erenler: Selehattin Demir



Arifiye: Sabriye Eker



Adapazarı: Tanju Peker



Bağımsız adaylar



Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Kaşkaş, Murat Taksim, Selim Çatallar



Serdivan: Turan Tekbay



Sapanca: Oya Arapoğlu



Pamukova: İrfan Metin



Adapazarı: Cem Bükülmez

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