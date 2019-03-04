Kesin Aday Listesi
1 saat önce
Yozgat'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Yozgat'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Yozgat'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Yozgat'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat merkez: Celal Köse
Akdağmadeni: Önder Gürel
Aydıncık: Ahmet Koçak
Boğazlıyan: Gökhan Çoşar
Çandır: Mustafa Ertan Örgün
Çayıralan: Yasin Şahiner
Çekerek: Eyüp Çakır
Kadışehri: İrfan Akın
Saraykent: Ahmet Öçal
Sarıkaya: Duran Cesur
Sorgun : Mustafa Özdemir
Şefaatli: Zeki Bozkurt
Yenifakılı: Yalçın Karadavut
Yerköy: Mehmet Ağaoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)
Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)
Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat merkez: Mehmet Erdemir
Akdağmadeni: Nezih Yalçın
Aydıncık: Selahattin Özdemir
Boğazlıyan: İbrahim Tamer
Çandır: Emin Murat
Çayıralan: Kıyasi Başgül
Çekerek: Mustafa Bal
Kadışehri: Mustafa Doğru
Saraykent: İdris Ögel
Sarıkaya: Ömer Açıkel
Sorgun: Mustafa Erkut Ekinci
Şefaatli: Müjdat Karaca
Yerköy: Abdullah Altıntaş
İYİ Parti
Yozgat merkez : Metin Özışık (Millet İttifakı)
Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)
Aydıncık : Kemal Cam (Millet İttifakı)
Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)
Kadışehri: Seyyit Taşgın (Millet İttifakı)
Saraykent: Osman Çiftcier
Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)
Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)
Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)
Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)
Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Yozgat merkez: Ziya Koçak
Akdağmadeni: Necmettin Demirel
Aydıncık: Necmettin Kayhan
Boğazlıyan: Fatih Demir
Çandır : Abdulvahap Yılmaz
Çayıralan: Hafize Tekbaş
Çekerek: Mustafa Alan
Kadışehri: Zehni Durusoy
Saraykent: Ali Yurt
Sarıkaya: İrfan Taşkın
Sorgun: Mustafa Salman
Şefaatli: Duran Karaman
Yenifakılı İsmail Özmen
Yerköy: Ali Polat
Büyük Birlik Partisi
Kadışehri: Davut Karadavut
Saraykent: Ahmet Köroğlu
Sorgun : Üzeyir Arslan
Bağımsız Türkiye Partisi
Yozgat merkez: Abdullah Güngör
Akdağmadeni: Şaban Uçar
Aydıncık: Emine doğan
Boğazlıyan: Nurettin Öcalan
Çandır: Necmi Sarıkaya
Çayıralan: Ali Acer
Çekerek: Emine Nisa Balcı
Kadışehri Ayşegül Türkcan
Saraykent: Ayşe Ergişi
Sarıkaya: İsmail Hakkı Bektaş
Sorgun: Aydın İlik
Şefaatli: Gülten Güngör
Yenifakılı: Hayri Şahin
Yerköy: Mustafa Kıyıcı
Demokrat Parti
Yozgat merkez: Abdullah Doğan
-Demokratik Sol Parti
Yozgat merkez: Abdulbaki Yıldız
Yerköy: Ahmet Türk
Türkiye Kominst Partisi
Yozgat merkez: Sait Akıllı
Bağımsız adaylar
Yozgat merkez: Bekir Korkmaz, Kazım Arslan
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:46 Kaynak: AA
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