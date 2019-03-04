Kesin Aday Listesi

Yozgat'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Yozgat'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Yozgat'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Yozgat'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Yozgat merkez: Celal Köse





Akdağmadeni: Önder Gürel





Aydıncık: Ahmet Koçak





Boğazlıyan: Gökhan Çoşar





Çandır: Mustafa Ertan Örgün



Çayıralan: Yasin Şahiner





Çekerek: Eyüp Çakır





Kadışehri: İrfan Akın





Saraykent: Ahmet Öçal





Sarıkaya: Duran Cesur





Sorgun : Mustafa Özdemir





Şefaatli: Zeki Bozkurt





Yenifakılı: Yalçın Karadavut





Yerköy: Mehmet Ağaoğlu





Cumhuriyet Halk Partisi





Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)





Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)





Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)





Milliyetçi Hareket Partisi



Yozgat merkez: Mehmet Erdemir





Akdağmadeni: Nezih Yalçın





Aydıncık: Selahattin Özdemir





Boğazlıyan: İbrahim Tamer





Çandır: Emin Murat





Çayıralan: Kıyasi Başgül





Çekerek: Mustafa Bal





Kadışehri: Mustafa Doğru





Saraykent: İdris Ögel





Sarıkaya: Ömer Açıkel





Sorgun: Mustafa Erkut Ekinci





Şefaatli: Müjdat Karaca





Yerköy: Abdullah Altıntaş





İYİ Parti





Yozgat merkez : Metin Özışık (Millet İttifakı)





Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)





Aydıncık : Kemal Cam (Millet İttifakı)





Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)





Kadışehri: Seyyit Taşgın (Millet İttifakı)





Saraykent: Osman Çiftcier





Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)





Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)





Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)





Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)





Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)





Saadet Partisi





Yozgat merkez: Ziya Koçak





Akdağmadeni: Necmettin Demirel





Aydıncık: Necmettin Kayhan





Boğazlıyan: Fatih Demir





Çandır : Abdulvahap Yılmaz





Çayıralan: Hafize Tekbaş





Çekerek: Mustafa Alan





Kadışehri: Zehni Durusoy





Saraykent: Ali Yurt





Sarıkaya: İrfan Taşkın





Sorgun: Mustafa Salman





Şefaatli: Duran Karaman





Yenifakılı İsmail Özmen





Yerköy: Ali Polat





Büyük Birlik Partisi



Kadışehri: Davut Karadavut





Saraykent: Ahmet Köroğlu





Sorgun : Üzeyir Arslan





Bağımsız Türkiye Partisi



Yozgat merkez: Abdullah Güngör



Akdağmadeni: Şaban Uçar



Aydıncık: Emine doğan



Boğazlıyan: Nurettin Öcalan



Çandır: Necmi Sarıkaya



Çayıralan: Ali Acer



Çekerek: Emine Nisa Balcı



Kadışehri Ayşegül Türkcan



Saraykent: Ayşe Ergişi



Sarıkaya: İsmail Hakkı Bektaş



Sorgun: Aydın İlik



Şefaatli: Gülten Güngör



Yenifakılı: Hayri Şahin



Yerköy: Mustafa Kıyıcı



Demokrat Parti





Yozgat merkez: Abdullah Doğan





-Demokratik Sol Parti



Yozgat merkez: Abdulbaki Yıldız



Yerköy: Ahmet Türk



Türkiye Kominst Partisi



Yozgat merkez: Sait Akıllı



Bağımsız adaylar



Yozgat merkez: Bekir Korkmaz, Kazım Arslan

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