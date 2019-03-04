Kesin Aday Listesi
1 saat önce
Kastamonu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kastamonu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kastamonu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kastamonu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kastamonu merkez: Tahsin Babaş
Abana: Yunus Akgül
Ağlı: Muharrem Dinç
Araç: Güngör Çetin
Azdavay: Osman Nuri Civelek
Bozkurt: Muammer Yanık
Cide: Nejdet Demir
Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz
Daday: Hasan Aydemir
Devrekani: Engin Altıkulaç
Doğanyurt: Ahmet Kaya
Hanönü: Serkan Uçar
İhsangazi: Zühtü Danacı
İnebolu: Mustafa Huner Özay
Küre: Salih Turan
Pınarbaşı: Şenol Yaşar
Seydiler: Oğuz Yılmaz
Şenpazar: Cem Çınar
Taşköprü: Hüseyin Arslan
Tosya: Kazım Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)
Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)
Azdavay: Mehmet Emin Tuncay (Millet İttifakı)
Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)
Cide: Mehmet Eşref Mutlu (Millet İttifakı)
Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)
Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)
Hanönü: Yılmaz Karakoç (Millet İttifakı)
İnebolu: Faruk Öz
Küre: Emrullah Sezer
Seydiler: Halit Cesur (Millet İttifakı)
Taşköprü: Ahmet Kesim
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu
Abana: Erhan Özgür
Ağlı: Şahin Çolak
Araç: Fikri Yazan
Azdavay: Akif Özdemir
Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş
Cide: Ahmet Çakmak
Çatalzeytin: Ahmet Demir
Daday: Mehmet Kılıç
Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu
Doğanyurt: Hakkı Çolak
Hanönü: Hasan Basri Yücel
İhsangazi: Hayati Sağlık
İnebolu: Engin Uzuner
Küre: Serkan Sevinç
Pınarbaşı: Aslan Altuntaş
Seydiler: Mehmet Erdoğan
Şenpazar: Mustafa Eğilmez
Taşköprü: Abdullah Çatal
Tosya: Volkan Kavaklıgil
İYİ Parti
Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)
Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)
İnebolu: Oğuzhan Canoğlu
Küre: Kamil Aydınlı
Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe (Millet İttifakı)
Şenpazar: Ayhan Işık (Millet İttifakı)
Taşköprü: Satılmış Şen
Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kastamonu: Kadir Yalçın
Abana: Çağla Yüksel
Ağlı: Engin Demirci
Araç: Esra Acar
Azdavay: İlyas Ak
Bozkurt: Mustafa Çukurkol
Cide: Hasan Soyubelli
Çatalzeytin: Akif Yalçın
Daday: Murat Tansever
Devrekani: Fatma Gündoğdu
Doğanyurt: Ömer Yalçın
Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu
İhsangazi: Hasan Bakar
İnebolu: Nizam Kuvvet
Küre: İsmail Taşkan
Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu
Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu
Şenpazar: Adem Urgancı
Taşköprü: Tayyip Köse
Tosya: İsmail Akmanoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Kastamonu merkez: Yunus Tan
Demokrat Parti
Kastamonu merkez: Sezgin Gülcan
Demokratik Sol Parti:
Kastamonu merkez: Mahir Yıldırım
Bağımsız Türkiye Partisi
Kastamonu merkez: Kemal Bıyıklı
Abana: Hasan Parlak
Ağlı: İsmail Yığ
Araç: Mehmet Aydın
Azdavay: Gürsoy Yıldırım
Bozkurt: Ece Asiye Nezir
Cide: Ali Haydar Ceylan
Çatalzeytin: Mehmet Güngör
Daday: Mehmet Gümüş
Devrekani: Rahmi Saka
Doğanyurt: Mustafa Hüseyin Civelek
Hanönü: Ayşe Nur Kuloğlu
İhsangazi: Kenan Bektaş
İnebolu: Hasan Yar
Küre: Ahmet Sefa Terzi
Pınarbaşı: Feride Namlıer
Seydiler: Yıldız Gümüş
Şenpazar: Ayşe İlik
Taşköprü: Ramazan Aktaş
Tosya: Hilmi Karadayı
Vatan Partisi
İnebolu: Fatma Köprülüoğlu
Bağımsız
Abana: Reşide Saka
Hanönü: Şükrü Özün
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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