Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

1 saat önce

Kastamonu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Kastamonu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kastamonu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kastamonu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi


Kastamonu merkez: Tahsin Babaş

Abana: Yunus Akgül

Ağlı: Muharrem Dinç


Araç: Güngör Çetin

Azdavay: Osman Nuri Civelek

Bozkurt: Muammer Yanık

Cide: Nejdet Demir

Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz

Daday: Hasan Aydemir

Devrekani: Engin Altıkulaç

Doğanyurt: Ahmet Kaya

Hanönü: Serkan Uçar

İhsangazi: Zühtü Danacı

İnebolu: Mustafa Huner Özay

Küre: Salih Turan

Pınarbaşı: Şenol Yaşar

Seydiler: Oğuz Yılmaz

Şenpazar: Cem Çınar

Taşköprü: Hüseyin Arslan

Tosya: Kazım Şahin


Cumhuriyet Halk Partisi


Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)

Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)

Azdavay: Mehmet Emin Tuncay (Millet İttifakı)

Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)

Cide: Mehmet Eşref Mutlu (Millet İttifakı)


Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)


Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)

Hanönü: Yılmaz Karakoç (Millet İttifakı)

İnebolu: Faruk Öz


Küre: Emrullah Sezer

Seydiler: Halit Cesur (Millet İttifakı)

Taşköprü: Ahmet Kesim


Milliyetçi Hareket Partisi

Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu

Abana: Erhan Özgür

Ağlı: Şahin Çolak

Araç: Fikri Yazan

Azdavay: Akif Özdemir

Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş

Cide: Ahmet Çakmak

Çatalzeytin: Ahmet Demir

Daday: Mehmet Kılıç

Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu

Doğanyurt: Hakkı Çolak

Hanönü: Hasan Basri Yücel

İhsangazi: Hayati Sağlık

İnebolu: Engin Uzuner

Küre: Serkan Sevinç

Pınarbaşı: Aslan Altuntaş

Seydiler: Mehmet Erdoğan


Şenpazar: Mustafa Eğilmez


Taşköprü: Abdullah Çatal


Tosya: Volkan Kavaklıgil


İYİ Parti


Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)


Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)


İnebolu: Oğuzhan Canoğlu


Küre: Kamil Aydınlı


Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe (Millet İttifakı)


Şenpazar: Ayhan Işık (Millet İttifakı)


Taşköprü: Satılmış Şen


Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)


Saadet Partisi


Kastamonu: Kadir Yalçın


Abana: Çağla Yüksel


Ağlı: Engin Demirci


Araç: Esra Acar

Azdavay: İlyas Ak

Bozkurt: Mustafa Çukurkol

Cide: Hasan Soyubelli

Çatalzeytin: Akif Yalçın

Daday: Murat Tansever


Devrekani: Fatma Gündoğdu


Doğanyurt: Ömer Yalçın


Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu


İhsangazi: Hasan Bakar


İnebolu: Nizam Kuvvet


Küre: İsmail Taşkan


Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu


Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu


Şenpazar: Adem Urgancı


Taşköprü: Tayyip Köse


Tosya: İsmail Akmanoğlu


Türkiye Komünist Partisi


Kastamonu merkez: Yunus Tan


Demokrat Parti


Kastamonu merkez: Sezgin Gülcan


Demokratik Sol Parti:


Kastamonu merkez: Mahir Yıldırım


Bağımsız Türkiye Partisi


Kastamonu merkez: Kemal Bıyıklı


Abana: Hasan Parlak


Ağlı: İsmail Yığ


Araç: Mehmet Aydın

Azdavay: Gürsoy Yıldırım

Bozkurt: Ece Asiye Nezir


Cide: Ali Haydar Ceylan


Çatalzeytin: Mehmet Güngör

Daday: Mehmet Gümüş


Devrekani: Rahmi Saka


Doğanyurt: Mustafa Hüseyin Civelek


Hanönü: Ayşe Nur Kuloğlu


İhsangazi: Kenan Bektaş


İnebolu: Hasan Yar

Küre: Ahmet Sefa Terzi

Pınarbaşı: Feride Namlıer


Seydiler: Yıldız Gümüş


Şenpazar: Ayşe İlik


Taşköprü: Ramazan Aktaş


Tosya: Hilmi Karadayı


Vatan Partisi


İnebolu: Fatma Köprülüoğlu


Bağımsız


Abana: Reşide Saka

Hanönü: Şükrü Özün

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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