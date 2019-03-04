Kesin Aday Listesi

Kastamonu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kastamonu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kastamonu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Kastamonu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi





Kastamonu merkez: Tahsin Babaş



Abana: Yunus Akgül



Ağlı: Muharrem Dinç





Araç: Güngör Çetin



Azdavay: Osman Nuri Civelek



Bozkurt: Muammer Yanık



Cide: Nejdet Demir



Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz



Daday: Hasan Aydemir



Devrekani: Engin Altıkulaç



Doğanyurt: Ahmet Kaya



Hanönü: Serkan Uçar



İhsangazi: Zühtü Danacı



İnebolu: Mustafa Huner Özay



Küre: Salih Turan



Pınarbaşı: Şenol Yaşar



Seydiler: Oğuz Yılmaz



Şenpazar: Cem Çınar



Taşköprü: Hüseyin Arslan



Tosya: Kazım Şahin





Cumhuriyet Halk Partisi





Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)



Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)



Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)



Azdavay: Mehmet Emin Tuncay (Millet İttifakı)



Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)



Cide: Mehmet Eşref Mutlu (Millet İttifakı)





Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)





Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)



Hanönü: Yılmaz Karakoç (Millet İttifakı)



İnebolu: Faruk Öz





Küre: Emrullah Sezer



Seydiler: Halit Cesur (Millet İttifakı)



Taşköprü: Ahmet Kesim





Milliyetçi Hareket Partisi



Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu



Abana: Erhan Özgür



Ağlı: Şahin Çolak



Araç: Fikri Yazan



Azdavay: Akif Özdemir



Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş



Cide: Ahmet Çakmak



Çatalzeytin: Ahmet Demir



Daday: Mehmet Kılıç



Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu



Doğanyurt: Hakkı Çolak



Hanönü: Hasan Basri Yücel



İhsangazi: Hayati Sağlık



İnebolu: Engin Uzuner



Küre: Serkan Sevinç



Pınarbaşı: Aslan Altuntaş



Seydiler: Mehmet Erdoğan





Şenpazar: Mustafa Eğilmez





Taşköprü: Abdullah Çatal





Tosya: Volkan Kavaklıgil





İYİ Parti





Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)





Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)





İnebolu: Oğuzhan Canoğlu





Küre: Kamil Aydınlı





Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe (Millet İttifakı)





Şenpazar: Ayhan Işık (Millet İttifakı)





Taşköprü: Satılmış Şen





Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)





Saadet Partisi





Kastamonu: Kadir Yalçın





Abana: Çağla Yüksel





Ağlı: Engin Demirci





Araç: Esra Acar



Azdavay: İlyas Ak



Bozkurt: Mustafa Çukurkol



Cide: Hasan Soyubelli



Çatalzeytin: Akif Yalçın



Daday: Murat Tansever





Devrekani: Fatma Gündoğdu





Doğanyurt: Ömer Yalçın





Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu





İhsangazi: Hasan Bakar





İnebolu: Nizam Kuvvet





Küre: İsmail Taşkan





Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu





Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu





Şenpazar: Adem Urgancı





Taşköprü: Tayyip Köse





Tosya: İsmail Akmanoğlu





Türkiye Komünist Partisi





Kastamonu merkez: Yunus Tan





Demokrat Parti





Kastamonu merkez: Sezgin Gülcan





Demokratik Sol Parti:





Kastamonu merkez: Mahir Yıldırım





Bağımsız Türkiye Partisi





Kastamonu merkez: Kemal Bıyıklı





Abana: Hasan Parlak





Ağlı: İsmail Yığ





Araç: Mehmet Aydın



Azdavay: Gürsoy Yıldırım



Bozkurt: Ece Asiye Nezir





Cide: Ali Haydar Ceylan





Çatalzeytin: Mehmet Güngör



Daday: Mehmet Gümüş





Devrekani: Rahmi Saka





Doğanyurt: Mustafa Hüseyin Civelek





Hanönü: Ayşe Nur Kuloğlu





İhsangazi: Kenan Bektaş





İnebolu: Hasan Yar



Küre: Ahmet Sefa Terzi



Pınarbaşı: Feride Namlıer





Seydiler: Yıldız Gümüş





Şenpazar: Ayşe İlik





Taşköprü: Ramazan Aktaş





Tosya: Hilmi Karadayı





Vatan Partisi





İnebolu: Fatma Köprülüoğlu





Bağımsız





Abana: Reşide Saka



Hanönü: Şükrü Özün

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