Kesin Aday Listesi

Afyonkarahisar
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Afyonkarahisar'da siyasi partilerin belediye başkan adayları
şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Afyonkarahisar merkez: Mehmet Zeybek Başmakçı
: Tuncer Kerpiç
Bayat: Halil İbrahim Bodur Bolvadin
: Halil İbrahim Sevim Çay
: Hüseyin Atlı Çobanlar
: Ali Altuntaş Dazkırı
: Şerif Kocatepe
(Cumhur ittifakı) Dinar
: Nihat Sarı
(Cumhur ittifakı) Emirdağ
: Serkan
Koyuncu Evciler
: Ali Dede Savaş
(Cumhur ittifakı) Hocalar
: Ali Arslan İhsaniye
: Mevlüt Küçük
İscehisar: Mustafa Çibik Kızılören
: Ozan Osman Kaya Sandıklı
: Mustafa Çöl Sinanpaşa
: Erdal Karaman
(Cumhur ittifakı) Sultandağı
: Mehmet Aldırmaz Şuhut
: Recep Bozkurt
Cumhuriyet Halk Partisi
Başmakçı: Halil Özcan
Bayat: Hüseyin Özaktan
Çay: Ali Selvi
Çobanlar: Beytullah Tota
Dazkırı: İsmail Taylan
Emirdağ: Barış Can
Evciler: Saim Özer
(Millet İttifakı)
Hocalar: Veli Aydoğmuş
İhsaniye: Tunay Türkmen
(Millet İttifakı)
Sinanpaşa: Harun Güner
Sultandağı: Osman Acar
Şuhut: Ekrem Özsoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar merkez: Fatih
Çetinkaya
Sandıklı: Mustafa Gürel
Çobanlar: Ali Sarıtaş
Başmakçı: Ayhan Gönüllü
Bayat: Seyfettin Atacan
Bolvadin: Selahattin Kelekçi
Çay: Hüseyin Çağrı
Emirdağ: Uğur Serdar Kargın
Hocalar: Doğan Demir
İhsaniye: Şaban Çabuk
İscehisar: Bahtiyar Aşkın
Kızılören: Ali Erol
Sultandağı: Tacettin Damlarkaya
Şuhut: İbrahim Yıldız
İYİ Parti
Afyonkarahisar merkez: Mahmut Koçak
(Millet İttifakı)
Bolvadin: Süleyman Toker
Çay: Serdar Dündar
Çobanlar: Sefa Değirmen
Dinar: Saffet Acar
(Millet İttifakı)
Kızılören: Ali Kocapınar
Sandıklı: Asım Orhan
Sultandağı: İsmail Çelik
Hocalar: Veli Aydoğmuş
Saadet Partisi
Afyonkarahisar merkez: Hasan Hüseyin
Uğurlu
Başmakçı: Ayhan Kemik
Bayat: Erhan Akpınar
Bolvadin: Osman Yavuz
Çay: Mustafa Doğaner
Çobanlar: İbrahim Bayar
Dazkırı: Veysel Korkmaz
Dinar: Yaşar Karakaya
Emirdağ: Ahmet Alkan
Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat
Hocalar: Saadetdin Eşbah
İhsaniye: Selami Sivri
İscehisar: Ali Başpınar
Kızılören: Mehmet Veysi
Kılıç
Sandıklı: Hasan Balyalı
Sinanpaşa: Ramazan Kartal
Sultandağı: Ayhan Çelik
Şuhut: Oğuzhan Turgut
Demokrat Parti
Bayat: Süleyman Mandal
Çay: İsmail Kökcür
İscehisar: Ahmet Şahin
Sinanpaşa: Murat Karakoyun
Büyük Birlik Partisi
İscehisar: Necati Günser
Sandıklı: Sami Akbulut
Bağımsız Türkiye
Partisi
Afyonkarahisar merkez: Ahmet Demirer
Sandıklı: İbrahim Koç
Kızılören: Ali Haydar Tuğ
Hocalar: Haydar Nuroğlu
Şuhut: Ali Haydar Göksel
Emirdağ: Tuba İlik
Sultandağı: Sultan Koç
Çay: Mine Utsal
Sinanpaşa: Enes Öğüt
İhsaniye: Levent Özçam
Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar merkez: Ahmet Alp
Köse
Sandıklı: Mustafa Bekteş
Vatan Partisi
Afyonkarahisar merkez: Halil Şahin
Demokratik Sol Parti
Afyonkarahisar merkez: Şerafettin Erdinç Özdil
Bağımsız adaylar
Sandıklı: Menderes
Koçak
Bolvadin: Fatih Kayacan