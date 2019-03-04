Kesin Aday Listesi
30 dakika önce
Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Ordu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Ordu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ordu Büyükşehir: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)
Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)
Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)
Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)
Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)
Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)
Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)
Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)
Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)
Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)
Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)
Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)
Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)
Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)
Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)
Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)
Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu Büyükşehir: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)
Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)
Altınordu: Birol Yılmaz
(Millet İttifakı)
Aybastı: Özdilek Aydoğan
Çamaş: Ahmet Kesik
Çatalpınar: Osman Öztürk
(Millet İttifakı)
Çaybaşı: Enver Kandemir
(Millet İttifakı)
Fatsa: Ahmet Canbaz
(Millet İttifakı)
Gölköy: Cengiz Sarıyer
(Millet İttifakı)
Gülyalı: Ulaş Tepe
(Millet İttifakı)
Gürgentepe: İsa Yazıcı
(Millet İttifakı)
İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)
Kumru: Osman Cayak
(Millet İttifakı)
Mesudiye: Yavuz Ekşi
(Millet İttifakı)
Perşembe: Ata Alkan
(Millet İttifakı)
Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)
İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Aybastı: Yüksel Ahmet Tokat
Çamaş: Ahmet Özcan
Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)
Kabataş: Serdal Çotanak (Millet İttifakı)
Korgan: Ahmet Gediş
Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Ordu Büyükşehir: İdris Naim Şahin
Akkuş: Harun Ustaoğlu
Altınordu: Haluk Şensoy
Aybastı: Bayram Gündoğar
Çamaş: Sezgin Özkan
Çatalpınar: Mehmet Kara
Çaybaşı: Aydın Arslan
Fatsa: Hüseyin Akot
Gölköy: İsmail Tok
Gülyalı: Halil Cebeci
Gürgentepe: Kerim Çalışkan
İkizce: Erol Kışla
Kabadüz: Murat Güzelkaya
Kabataş: Üzeyir Coşkun
Korgan: Hasan Subaşı
Kumru: Mehmet Dizek
Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan
Perşembe: Ömer Özbütün
Ulubey: Ümit Akdeniz
Ünye: Veysel İlhan
Demokrat Parti
Ordu Büyükşehir: Ercan Gündüz
Fatsa: Tarık Orhan
Demokratik Sol Parti
Ordu Büyükşehir: Aydın Ergün
Altınordu: Kezban Sönmez
Fatsa: Mehmet Baştürk
Kabadüz: Erbay Çeküç
Perşembe: Güven Günindi
Ünye: Fatih Günindi
Büyük Birlik Partisi
Çamaş: Yusuf Türkeli
Çaybaşı: İsmet Yanık
Fatsa: Fatma Yümlü
İkizce: Osman Özkan
Korgan: Muhittin Açıcı
Mesudiye: Murat Şahin
Ünye: Yunus Zor
Bağımsız Türkiye Partisi
Ordu Büyükşehir: Fahri Özgen
Akkuş: Hüseyin Palavar
Altınordu: Ahmet Kahveci
Aybastı: Erdal Günyeli
Çamaş: Yusuf Korkmaz
Çatalpınar: Şahin Gül
Çaybaşı: Kenan Ekim
Fatsa: Muharrem Çamaş
Gölköy: Ergin ilhan
Gülyalı: Fatih Ay
Gürgentepe: Haydar Yücel
İkizce: Muammer Belen
Kabadüz: Bülent Çelik
Kabataş: Erdal Günyeli
Korgan: Hüseyin Yılmazlı
Kumru: Serhat Kaya
Mesudiye: Orhan Koç
Perşembe: Aytekin Kılıç
Ulubey: Yasin Özen
Ünye: Vahit Bektaşoğlu
Vatan Partisi
Ordu Büyükşehir: Kemal Sümbül
Altınordu: Osman Erdaş
Kabadüz: Demir Ali Kaya
Perşembe: Yusuf Kırmızı
Ulubey: İsmail Küçükkarahan
Ünye: Ali Furtuna
Türkiye Kominist Partisi
Ordu Büyükşehir: Volkan Atılgan
Bağımsız adaylar
Ordu Büyükşehir: Murat İslam
Altınordu: Yener Turan
Aybastı: Emrah Karakaş
Korgan: Adem Çimiç
Perşembe: Taylan İskender
Ulubey: Alparslan Çalışkan
Ulubey: Nazmi Genç
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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