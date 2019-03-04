Kesin Aday Listesi

Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Ordu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Ordu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Ordu Büyükşehir: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)



Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)



Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)



Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)



Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)



Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)



Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)



Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)



Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)



Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)



Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)



Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)



Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)



Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)



Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)



Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)



Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Ordu Büyükşehir: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)



Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)



Altınordu: Birol Yılmaz

(Millet İttifakı)



Aybastı: Özdilek Aydoğan





Çamaş: Ahmet Kesik





Çatalpınar: Osman Öztürk

(Millet İttifakı)



Çaybaşı: Enver Kandemir

(Millet İttifakı)



Fatsa: Ahmet Canbaz

(Millet İttifakı)



Gölköy: Cengiz Sarıyer

(Millet İttifakı)



Gülyalı: Ulaş Tepe

(Millet İttifakı)



Gürgentepe: İsa Yazıcı

(Millet İttifakı)



İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)



Kumru: Osman Cayak

(Millet İttifakı)



Mesudiye: Yavuz Ekşi

(Millet İttifakı)



Perşembe: Ata Alkan

(Millet İttifakı)



Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)



İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Aybastı: Yüksel Ahmet Tokat



Çamaş: Ahmet Özcan



Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)



Kabataş: Serdal Çotanak (Millet İttifakı)



Korgan: Ahmet Gediş



Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Ordu Büyükşehir: İdris Naim Şahin



Akkuş: Harun Ustaoğlu



Altınordu: Haluk Şensoy



Aybastı: Bayram Gündoğar



Çamaş: Sezgin Özkan



Çatalpınar: Mehmet Kara



Çaybaşı: Aydın Arslan



Fatsa: Hüseyin Akot



Gölköy: İsmail Tok



Gülyalı: Halil Cebeci



Gürgentepe: Kerim Çalışkan



İkizce: Erol Kışla



Kabadüz: Murat Güzelkaya



Kabataş: Üzeyir Coşkun



Korgan: Hasan Subaşı



Kumru: Mehmet Dizek



Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan



Perşembe: Ömer Özbütün



Ulubey: Ümit Akdeniz



Ünye: Veysel İlhan



Demokrat Parti



Ordu Büyükşehir: Ercan Gündüz



Fatsa: Tarık Orhan



Demokratik Sol Parti



Ordu Büyükşehir: Aydın Ergün



Altınordu: Kezban Sönmez



Fatsa: Mehmet Baştürk



Kabadüz: Erbay Çeküç



Perşembe: Güven Günindi



Ünye: Fatih Günindi



Büyük Birlik Partisi



Çamaş: Yusuf Türkeli



Çaybaşı: İsmet Yanık



Fatsa: Fatma Yümlü



İkizce: Osman Özkan



Korgan: Muhittin Açıcı



Mesudiye: Murat Şahin



Ünye: Yunus Zor



Bağımsız Türkiye Partisi





Ordu Büyükşehir: Fahri Özgen



Akkuş: Hüseyin Palavar



Altınordu: Ahmet Kahveci



Aybastı: Erdal Günyeli



Çamaş: Yusuf Korkmaz



Çatalpınar: Şahin Gül



Çaybaşı: Kenan Ekim



Fatsa: Muharrem Çamaş



Gölköy: Ergin ilhan



Gülyalı: Fatih Ay



Gürgentepe: Haydar Yücel



İkizce: Muammer Belen



Kabadüz: Bülent Çelik



Kabataş: Erdal Günyeli



Korgan: Hüseyin Yılmazlı



Kumru: Serhat Kaya



Mesudiye: Orhan Koç



Perşembe: Aytekin Kılıç



Ulubey: Yasin Özen



Ünye: Vahit Bektaşoğlu



Vatan Partisi





Ordu Büyükşehir: Kemal Sümbül



Altınordu: Osman Erdaş



Kabadüz: Demir Ali Kaya



Perşembe: Yusuf Kırmızı



Ulubey: İsmail Küçükkarahan



Ünye: Ali Furtuna



Türkiye Kominist Partisi





Ordu Büyükşehir: Volkan Atılgan



Bağımsız adaylar



Ordu Büyükşehir: Murat İslam



Altınordu: Yener Turan



Aybastı: Emrah Karakaş



Korgan: Adem Çimiç



Perşembe: Taylan İskender



Ulubey: Alparslan Çalışkan



Ulubey: Nazmi Genç

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