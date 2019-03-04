Kesin Aday Listesi

Kütahya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kütahya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kütahya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Kütahya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Kütahya Belediyesi: Ahmet Sami Kutlu



Altıntaş: Arif Teke



Aslanapa: Muammer Özer



Çavdarhisar: Halil Başer



Domaniç: Yurdagül Bakkal



Dumlupınar: Şemsettin Akağaç



Emet: Hüseyin Doğan



Gediz: Muharrem Akçadurak



Hisarcık: Fatih Çalışkan



Pazarlar: Bilal Demirci



Simav: Adil Biçer



Şaphane: Rasim Daşhan



Tavşanlı: Mustafa Güler



Cumhuriyet Halk Partisi



Kütahya Belediyesi: Eyüp Kahveci





Aslanapa: Ali Kısa





Altıntaş: Doğan Akbunar





Çavdarhisar: Ali Okur





Domaniç: Mustafa Temel Ergün





Dumlupınar: Zekeriya Yılmaz





Simav: Gülcan Bütün



Şaphane: Lütfi Mutlu





Tavşanlı: Fisun Yıldız



Milliyetçi Hareket Partisi



Kütahya Belediyesi: Alim Işık



Altıntaş: Mehmet Akbunar



Aslanapa: Gökhan Gürel



Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar



Domaniç: Sahvet Ertürk



Dumlupınar: Niyazi Tezcan



Emet: Halil Tuna



Gediz: Mehmet Oyan



Hisarcık: Himmet Pınar



Pazarlar: Cavit Erdoğan



Simav: Eray Efe



Şaphane: Fehmi Yavuz



Tavşanlı: Kazım Bayram



İYİ Parti



Kütahya Belediyesi: Aynur Sezer



Altıntaş: Menderes Aydın



Domaniç: Şerif Yılmaz



Emet: Mustafa Uçak



Gediz: Erdoğan Dirican



Hisarcık: Ahmet Bülbül



Simav: Metin Karakuyu



Saadet Partisi



Kütahya Belediyesi: Ömer Faruk Evren



Altıntaş: Hamit Dönmez



Aslanapa: Melih Arslan



Çavdarhisar: Halil İbrahim Özcan



Domaniç: Beytullah Yılmaz



Dumlupınar: Bekir Kıyak



Emet: Mehmet Hamamcı



Gediz: Günaydın Kumru



Hisarcık: Şerif Pektaş



Pazarlar: Bilal Selçuk



Simav: Gökalp Özcengiz



Şaphane: Mehmet İnan



Tavşanlı: Davut Efe



Demokrat Parti



Kütahya Belediyesi: Ayşe Ceylan



Altıntaş: Celal Kutlu



Emet: Mustafa Koca



Gediz: Münevver Azmioğlu



Simav: Kasım Karahan



Şaphane: Sema Akçalıoğlu



Tavşanlı: Nihat Özden



Demokratik Sol Parti



Kütahya Belediyesi: Osman Çelik



Türkiye Komünist Partisi



Kütahya Belediyesi: Nadide Nuran Yıldırım

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