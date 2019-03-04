Kesin Aday Listesi

Giresun'da, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Giresun'da, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Giresun'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Giresun'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Giresun Merkez: Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)



Alucra: Yalçın Eker



Bulancak: Yecep Yakar





Çamoluk: Musa Varıcı





Çanakçı: Sezer Kadakal





Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu





Doğankent: Ruşen Özden





Espiye: Mustafa Karadere





Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu





Görele: Tolga Erener





Güce: Aytekin Geçgel





Keşap: Mehmet Emür





Piraziz: Uğur Melikoğlu





Tirebolu: Abdullah Karabıçak





Şebinkarahisar: Şahin Yılancı





Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu



Cumhuriyet Halk Partisi





Giresun Merkez: Kerim Aksu (Millet İttifakı)



Alucra: Yunus Bekçi

(Millet İttifakı)



Bulancak: Necmi Sıbıç

(Millet İttifakı)



Dereli: Aytekin Karakayalı





Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı)





Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı)





Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı)





Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)



Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)



Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi





Alucra: Suat Aybar





Bulancak Barış Çelebi





Çanakçı: İsmet Öncü





Çamoluk: Fatih Düz





Doğankent: Haşim Birol Tekin





Eynesil: Emre Kemal





Dereli: Erdoğan Satgun





Espiye: Tuğrul Yanıkoğlu





Görele: Ertuğrul Melikoğlu





Güce: Yüksel Geçgel





Keşap: Mehmet Yüksel





Piraziz: Göksel Güneş





Şebinkarahisar: Murat Bölük





Tirebolu: Fikri Şen





Yağlıdere: Yaşar İbaş



İYİ Parti





Dereli: İsmail Bektaş



Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı)



Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı)





Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı)





Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)



Saadet Partisi





Giresun Merkez: Saim Öksüz





Alucra: İsmail Derbeder





Bulancak: Ömer Öztürk





Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme





Çanakçı: Tuncay Kasım





Dereli: Hacı Ali Karakaya





Doğankent: Mehmet Kamacı





Espiye: Selim Akkaya





Eynesil: Hakan Pekdemir





Görele: Fikri Hayati Topkar





Güce: Osman Aydın





Keşap: Korkmaz Büyükaydın





Piraziz: Cevat Gündoğdu





Tirebolu: Etem Taş





Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar





Yağlıdere: İsmail Aydın





Büyük Birlik Partisi





Doğankent: Nazmiye Kabadayı



Demokrat Parti





Alucra: Mehmet Uğur Talu



Demokratik Sol Parti





Giresun Merkez: Mustafa Güzel



Bulancak: Haşim Karaman



Görele: Ahmet Torun



Bağımsız Türkiye Partisi





Giresun Merkez: Abdulkadir Bayram



Alucra: Yaşar Yetim



Bulancak: Fatma Türker



Çamoluk: Zekai Çıtlak



Çanakçı: Abdullah Özdemir



Dereli: Arif Karakuş



Doğankent: Ziya Önal



Espiye: Metin Yakar



Eynesil: Ali Kocaman



Görele: Ahmet Akın



Güce: Engin Kurt



Keşap: Mehmet Kağan Özkaya



Piraziz: Cevat Korkmaz



Tirebolu: Ahmet Kurucu



Şebinkarahisar: Hasan Peçe



Yağlıdere: Mehmet Küçükhasan



Türkiye Komünist Partisi





Giresun Merkez: Osman Nuri Kale



Bağımsız adaylar





Alucra: Enver Yurtsever

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