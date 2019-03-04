Kesin Aday Listesi
43 dakika önce
Siirt'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Siirt'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Siirt'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Siirt'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Siirt merkez: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)
Kurtalan: Nevzat Karaatay
Eruh: Cevher Çiftçi
Pervari: Teyyar Özcan
Şirvan: Necat Cellek
Baykan: Mehmet Ali Erol
Tillo: İdham Aydın
Gökçebağ beldesi: Emin Aydın
Beğendik beldesi: Gürgün Özdemir
Atabağı beldesi: Tayyar Lale
Kayabağlar beldesi: Salim Seven
Veyselkarani beldesi: Şakir Akkurt
Cumhuriyet Halk Partisi
Siirt merkez: Şakir Sula
Kurtalan: Necat Ayaz
Pervari: Şevket Beytekin
Şirvan: Mehmet Otağ
Baykan: Kadir Taşkın
Gökçebağ beldesi: Abdulkerim Karataş
Atabağı beldesi: Muammer Canbulat
Milliyetçi Hareket Partisi
Kurtalan: Bedirhan Lale
Şirvan: Deniz Cellek
Baykan: Hasan Söyüncü
Tillo: Fırat Çokan
Gökçebağ beldesi: Hasan Balık
Kayabağlar beldesi: Abdulaziz Yiğit
Veyselkarani beldesi: Abdullah Ayman
İYİ Parti
Siirt merkez: Ahmet Özgür
Kurtalan: Lokman Dilek
Eruh: Resul Güneş
Pervari: İsmail Bilen
Şirvan: Yusuf İncecik
Baykan: Metin Söyüncü
Tillo: Davut Dalkılıç
Halkların Demokratik Partisi
Siirt merkez: Berivan Helen Işık
Kurtalan: Baran Akgül
Eruh: Celile Babaoğlu
Baykan: Remzi Sarsılmaz
Gökçebağ beldesi: Serhat Çiçek
Beğendik beldesi: Düjvar Olaş
Kayabağlar beldesi: Abdulkerim Polat
Veyselkarani beldesi: Hüsnü Sevimli
Saadet Partisi
Siirt merkez: Seyfettin Kol
Kurtalan: Furkan Öcal
Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin
Pervari: Süleyman Poyraz
Şirvan: Refik Öztürkan
Baykan: Zeki Göktaş
Tillo: Mustafa Kaçmaz
Gökçebağ beldesi: Nurettin Evin
Beğendik beldesi: Yunus Tutkun
Kayabağlar beldesi: Mehmet Nafi Sevgili
Veyselkarani beldesi: Murat Akgün
Bağımsız Türkiye Partisi
Siirt merkez: Enes Bozkurt
Kurtalan: İlhami Yalçın
Eruh: Nimet Say Özçelik
Pervari: Bilal Kılıç
Şirvan: Murat Kılıç
Baykan: Fatih Akpınar
Tillo: Gülsüm Gebel
Beğendik beldesi: Bilal Kılıç
Türkiye Komünist Partisi
Siirt merkez: Müge Gönüllü
Demokrat Parti
Siirt merkez: Nedim Pektaş
Demokratik Sol Parti
Siirt merkez: Ali Bergin
Bağımsızlar
Baykan: Faruk Okulevi
Tillo: Mehmet Emin Aydın, Selahattin Arslanbuğul
Gökçebağ beldesi: Sabri Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:11 Kaynak: AA
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