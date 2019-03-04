Kesin Aday Listesi

Siirt'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Siirt'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Siirt'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Siirt'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Siirt merkez: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)



Kurtalan: Nevzat Karaatay



Eruh: Cevher Çiftçi



Pervari: Teyyar Özcan



Şirvan: Necat Cellek



Baykan: Mehmet Ali Erol



Tillo: İdham Aydın



Gökçebağ beldesi: Emin Aydın



Beğendik beldesi: Gürgün Özdemir



Atabağı beldesi: Tayyar Lale



Kayabağlar beldesi: Salim Seven



Veyselkarani beldesi: Şakir Akkurt



Cumhuriyet Halk Partisi



Siirt merkez: Şakir Sula



Kurtalan: Necat Ayaz



Pervari: Şevket Beytekin



Şirvan: Mehmet Otağ



Baykan: Kadir Taşkın



Gökçebağ beldesi: Abdulkerim Karataş



Atabağı beldesi: Muammer Canbulat



Milliyetçi Hareket Partisi



Kurtalan: Bedirhan Lale



Şirvan: Deniz Cellek



Baykan: Hasan Söyüncü



Tillo: Fırat Çokan





Gökçebağ beldesi: Hasan Balık



Kayabağlar beldesi: Abdulaziz Yiğit



Veyselkarani beldesi: Abdullah Ayman



İYİ Parti



Siirt merkez: Ahmet Özgür



Kurtalan: Lokman Dilek



Eruh: Resul Güneş



Pervari: İsmail Bilen



Şirvan: Yusuf İncecik



Baykan: Metin Söyüncü



Tillo: Davut Dalkılıç



Halkların Demokratik Partisi



Siirt merkez: Berivan Helen Işık



Kurtalan: Baran Akgül



Eruh: Celile Babaoğlu



Baykan: Remzi Sarsılmaz



Gökçebağ beldesi: Serhat Çiçek



Beğendik beldesi: Düjvar Olaş



Kayabağlar beldesi: Abdulkerim Polat



Veyselkarani beldesi: Hüsnü Sevimli



Saadet Partisi



Siirt merkez: Seyfettin Kol



Kurtalan: Furkan Öcal



Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin



Pervari: Süleyman Poyraz



Şirvan: Refik Öztürkan



Baykan: Zeki Göktaş



Tillo: Mustafa Kaçmaz



Gökçebağ beldesi: Nurettin Evin



Beğendik beldesi: Yunus Tutkun



Kayabağlar beldesi: Mehmet Nafi Sevgili



Veyselkarani beldesi: Murat Akgün



Bağımsız Türkiye Partisi



Siirt merkez: Enes Bozkurt



Kurtalan: İlhami Yalçın



Eruh: Nimet Say Özçelik



Pervari: Bilal Kılıç



Şirvan: Murat Kılıç



Baykan: Fatih Akpınar



Tillo: Gülsüm Gebel



Beğendik beldesi: Bilal Kılıç



Türkiye Komünist Partisi



Siirt merkez: Müge Gönüllü





Demokrat Parti



Siirt merkez: Nedim Pektaş



Demokratik Sol Parti



Siirt merkez: Ali Bergin



Bağımsızlar



Baykan: Faruk Okulevi



Tillo: Mehmet Emin Aydın, Selahattin Arslanbuğul



Gökçebağ beldesi: Sabri Aydın

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